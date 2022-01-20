Видеокарты ещё не приехали, но это общая тенденция, ведь в Европе Radeon RX 6500 ХТ почти не представлена

Если вы ещё не осознали, что собой представляет видеокарта Radeon RX 6500 ХТ, то мы отправляем вас в данный материал, где проведено большое тестирование. Для вашего удобства ниже оставляем сводный график по нескольким популярным играм. По указанной выше ссылке можно сравнить производительность новинки с уже находящимися на рынке видеокартами в разрешении 1080р. Также есть тесты в 2К и 4К, но количество кадров в секунду там удручающее, а сама Radeon RX 6500 ХТ явно не предназначается для таких нагрузок. Как видите, новый бюджетный графический чип расположился между Radeon RX 5500 ХТ и GeForce GTX 1650 Super. Ни первая, ни вторая никогда не считались игровыми и предназначались для любителей бюджетных сборок, которые хотят играть время от времени. Мало того, обе выпущены более двух лет назад, поэтому сегодня такая сверхнизкая эффективность кажется странной.

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И всё же, за 199 долларов Radeon RX 6500 ХТ должна была стать настоящим хитом продаж. Должна была, вот только на пути реализации такого плана встали магазины и перекупщики. Первые так долго подсчитывали свою прибыль, что даже успели пропустить вчерашний запуск. В результате на утро 2020 года видеокарт в российской рознице нет, а единственный магазин планирует начать продажи по рекомендованным 17 999 рублям. Как обычно, видеокарт будет мало, а большая часть геймеров либо вообще останется ни с чем, либо будет вынуждена взять другие модели с переплатой.













А вообще весьма познавательно выглядит официальный сайт AMD. Нас уверяют в том, что видеокарты будут доступны в нескольких магазинах. Переходим в первый по списку сверху – Ситилинк. Увы, но вместо видеокарты доступна газовая плита, МФУ, картридж для принтера и гарнитура. По всем остальным ссылкам такая же ситуация. Ничем не лучше европейский запуск. Несколько моделей до 300 евро разобрали за минуты, а после они появились на вторичном рынке. Там цены стартуют с 400 евро, поэтому мы можем констатировать, что запуск провалился.

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Не удивляйтесь. Точно такая же ситуация была со всеми видеокартами AMD, которые поступили в продажу в 2020 и 2021 году. Radeon RX 6800 ХТ исчезла из магазинов на целый год, Radeon RX 6900 ХТ стоит как подержанный самолёт, а Radeon RX 6600 ХТ предлагается за 1000 долларов. Возможно, среди наших читателей есть миллионеры, которые вообще не считают денег и готовы тратить на видеокарты сотни тысяч рублей без раздумий. Вот только большинству из геймеров всё же приходится думать, прежде чем переплачивать за товар в 2 и даже 3 раза больше его рекомендованной стоимости.