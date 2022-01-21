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Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ, а Radeon RX 6500 XT появилась в продаже за 43 000р
Цены пока не идеальные, но подобрать отличную альтернативу провальной Radeon RX 6500 XT уже можно
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Radeon RX 6500 XT стала настоящим провалом. Можно сказать, что сошлось абсолютно всё: жадность, обеспечившая новинку крайне низкой производительностью; высока стартовая цена, а ведь речь и видеокарте равной по скорости Radeon RX 570 от 2017 года выпуска; невнятный запуск, когда вместо видеокарт мы увидели пустые полки. Некоторое количество видеокарт по рекомендованной для РФ цене в 17 999 рублей появилось на ДНС, но купить их там было почти невозможно. А помните мы 19 января говорили, что российские магазины будут просить за Radeon RX 6500 XT 40 000 рубелей и дороже? Так вот, именно так и случилось. 

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Если вы всё ещё хотите купить Radeon RX 6500 XT, то здесь и сейчас это можно сделать в Ситилинк. Со своей стороны мы вам этого не рекомендуем, ведь видеокарта тянет максимам на 30 000 рублей, но стоит немалых 43 000 здесь и сейчас. Кстати, если вам уж очень сильно хочется купить видеокарту производства AMD, то берите Radeon RX 6600. Она почти в 2 раза быстрее Radeon RX 6500 XT, хотя и стоит ощутимо дороже. На этом с видеокартами красной команды на сегодня покончено. 

Обратите внимание на скриншот ниже. Сегодня в Ситилинк в наличии больше 20 видеокарт GeForce GTX 1050 Ti и GTX 1650. Такого давно не было. Такое ощущение, что поставщики заранее знали об эпическом провале Radeon RX 6500 XT, предлагая нам прекрасную альтернативу. GeForce GTX 1050 Ti – 28 000 рублей, и вполне сносная видеокарта станет вашей. В 2К погонять в новинки не выйдет, но зато в 1080р она ещё долго будет тянуть все игры. И пусть графика не максимальная, зато и цена не такая большая. Хотя, это смотря с чем сравнивать. GeForce GTX 1650 – вообще лучшая видеокарта по соотношению цены и производительности. За 31 тысячу вы получите уровень, почти соответствующий Radeon RX 6500 XT. Дороговато, но Лиза Су подарочки нам шлёт крайне редко, поэтому выбирать не приходится. 

А вообще мы бы вам порекомендовали остановиться на GeForce GTX 1660. Стоит такая карта 48 тысяч, но за эти 5 тысяч по сравнению с главным позором года вы получите 192-битную шину и 6 Гб видеопамяти. Вам не придётся думать, а не будет ли ваша видеокарта работать хуже на материнских платах с интерфейсом PCIe 3.0. Ко всему прочему производительность у GeForce GTX 1660 даже выше. 

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Исключительно в качестве примера рекомендуем присмотреться к GeForce RTX 3060. Соотношение производительности и цены не идеальное, но зато мощи здесь хоть отбавляй. Видеокарта позволит вам комфортно чувствовать себя даже в 4К, если вы снизите настройки графики на средние, ну а в 2К всё летает даже на высоких. Стоимость заоблачная, поэтому лучше как следует подумать. А вообще скоро в продажу поступит GeForce RTX 3050. Сколько она будет стоить в российских магазинах, мы не знаем, как не представляем, сможет ли NVIDIA обеспечить достаточное количество видеокарт в первые дни. 

#видеокарты #скидки #radeon rx 6500 xt
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