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Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
Более 20% от всех когда-либо добытых монет Биткоина утеряны навсегда
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Многие аналитики полагают, что одним из главных минусов Биткоина остаётся его чрезвычайно высокая волатильность. В свою очередь это открывает массу возможностей для махинаций, когда крупные биржи и Киты толкают криптовалюты в любую удобную им сторону. Потери обычных пользователей и трейдеров в такие моменты могут достигать сотен миллионов и даже нескольких миллиардов долларов, уходящих в карманы к «жирным котам», которым всегда мало, а значит «Американские горки» будут повторяться снова и снова. Не менее опасным считается резкий приток ликвидности, когда паника среди трейдеров и держателей может привести к сильному падению курса.

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Именно такой сценарий мы наблюдали весной 2021 года, когда китайские власти решили выдавить криптовалюты с местного рынка. Какое-то время назад считалось, что опасность представляют активы первых инвесторов, но сегодня всё больше экспертов склоняются к мысли, что больше 20% добытых ранее монет остаются навсегда заблокированными для сообщества. Это требует пояснения: по задумке Сатоши Накамото всего может быть добыто 21 миллион монет Биткоина. Поскольку первые годы из каждого блока выпадало значительно больше монет, чем сегодня, то на начало 2022 года майнеры (включая и самого Сатоши) выкопали почти 19 миллионов монет. Таким образом около 4 миллионов монет, курс которых доходит до 170 миллиардов долларов, могут быть утеряны навсегда.

Подобные выводы были сделаны на основании того, что именно такое количество Биткоинов лежит без движения больше 5 лет. Теоретически, за некоторыми кошельками могут скрываться первые инвесторы, которые уже обналичили часть денег с других кошельков, но количество таких людей не может быть больше 3%. Всё это является крайне позитивным фактором, ведь чем меньше ликвидность, тем дороже актив. Как только разработчики криптовалюты официально признают тот факт, что 20% всех Биткоинов больше никогда не вернутся в сеть, курс может ощутимо вырасти.

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Получается, что владельцы первых Биткоинов стали тем фундаментом, на котором держится вся криптовалюта. Представьте себе, если бы в Биткоин был заложен механизм перевыпуска монет. Это позволило бы тысячам людей активировать свои кошельки, выбросив на рынок миллионы Биткоинов. Вообще, стоит посочувствовать тем, кто потерял возможность разбогатеть по неопытности или из-за ошибок программного обеспечения. Вернуть деньги уже не получится, но это не значит, что от заблокированных монет нет пользы, ведь именно они и обеспечивают стабильность для Китов, которые будут и дальше расшатывать рынок.

#криптовалюта #биткоин
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