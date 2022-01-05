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NVIDIA уменьшит поставки недорогих видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 16ХХ в январе на 15%
А вот дорогих видеокарт GeForce RTX 3080/3090 станет больше
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Во втором полугодии 2021 году майнеры столкнулись с небывалым падением доходности. И речь не только о фермерах, копающих Биткоины, но и о тех, кто добывает Эфир. В декабре видеокарты немного подешевели, но даже этого было мало для увеличения окупаемости, ведь количество шахтёров растёт, а с ним увеличивается и сложность хешрейта. Теоретически, это должно было привести к ещё большему снижению стоимости графических чипов, но отложенный спрос вместе с новогодними праздниками привёл к тому, что даже выпущенных GPU оказалось недостаточно. Как поясняют эксперты, одна из причин заключалась в том, что поставки видеокарт NVIDIA в декабре сократились на 20% по сравнению с осенью 2021 года.

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В данном случае речь идёт о скоростных геймерских GeForce RTX 3080/3090, а вот покупателям менее дорогостоящих видеокарт повезло больше. Так, наблюдалось кратковременное увеличение поставок серии GeForce RTX 2060, а также GeForce GTX 16ХХ. Эксперты утверждают, что NVIDIA смогла поставить на рынок на 15% больше подобных графических чипов, что немного сгладило общий дефицит. Что же, судя по всему, в январе нас ждёт обратная картина. Предполагается, что в этом месяце флагманских GeForce RTX 3080/3090 будет на 15% больше, чем в декабре, а вот относительно недорогие серии почти исчезнут из магазинов.

Всё это значит, что новых скидок в магазинах на видеокарты не будет, а вот роста цен на бюджетные модели можно ожидать. Неясно, кто будет покупать и без того жутко дорогие GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti, но это уже больше зависит от рынка, а не от желания отдельных магазинов. Эксперты отмечают, что первые попытки решить проблему ценообразования будут предприняты в марте 2022 года. Именно тогда ожидается увеличение поставок графических карт текущего поколения. Но большинство надежд связывают только со следующим поколением. NVIDIA и AMD выкупили огромные производственные мощности TSMC. Это позволяет надеяться, что к концу 2022 мы увидим видеокарты Radeon RX 7000-й серии и GeForce RTX 4000-й серии по народным ценам.

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Не стоит сбрасывать со счетов и результаты недавних анонсов. Так, во второй половине января на рынок поступят бюджетные GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500 ХТ. Если первая кажется настоящим хитом, то вторая вызывает множество вопросов. Стоит понимать, что в случае резкого роста курса Эфира все эти экспертные предположения станет неактуальны, поскольку доходность майнинга снова вырастет. Спасти положение может Виталик Бутерин, который готовит фермерам большой сюрприз где-то во второй половине 2022 года.

#nvidia #видеокарты
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