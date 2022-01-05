Впереди у Виталика много планов, реализация которых затянется на несколько лет

Далеко не все люди отмечают приход Нового года. К примеру, Виталик Бутерин провёл праздники за написанием масштабной статьи, в рамках которой вернулся к ошибкам, совершённым много лет назад во время запуска Эфира. Почитать об этом вы можете в нашем материале, а сегодня мы продолжим вас знакомить с новыми заявлениями Виталика Бутерина.

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3 января наш герой посетил подкаст популярного блогера Bankless, где перешёл к тяжёлой артиллерии. Мы не станем нагружать вас сложными истинами, лишь слегка затронув темы, о которых вещала надежда всего мирового блокчейна и главная звёздочка на небосклоне криптовалют. Прежде всего он озвучил самые первые шаги, которые будут предприняты в ближайшее время. Якобы, это обеспечит выживание Эфира и его процветание. К радости геймеров – это будет слияние (Shard Chains), когда существующая сеть Beacon Chain объединиться с сетью Эфира, что ознаменует появление Ethereum 2.0. В этот момент произойдёт переход от доказательства работы к доказательству доли владения, а майнинг на видеокартах перестанет приносить прибыль. Да, это именно тот Proof-of-Stake (PoS), о котором так много говорит пресса. Случится это во второй половине 2022 года. Более точных сроков пока представлено не было.

Следом за этим будет начата работа по масштабированию сети. Виталик Бутрин признал, что Эфир не является народной криптовалютой, указав на проблему высоких комиссий. Всё идёт к тому, чтобы сделать криптовалюту лучше, канал для транзакций шире, а переводы безопаснее. Теоретически, все держатели получат ту анонимность, о которой так много вещали эксперты. Вскоре добыча криптовалюты не потребует от них заключать договора на потребление электричества. А значит у контролирующих органов не будет ещё одного мощного источника информации о майнерах.

Подводя итоги Виталик Бутерин, заявил, что спустя 6 лет изменений Эфир находится только на полпути. PoS, масштабируемость и несколько других хадфорков, которые намечены на ближайшие годы, позволят ему добраться до 80%. Виталик сравнил развитие криптовалюты с городом. Чем больше в нём жителей, тем сложнее контролировать порядок. Требуются новые меры безопасности, а значит без перемен не обойтись. Сегодня Эфир нуждается в улучшениях, которые ужа давно назрели. Бутерин полагает, что запуск сеть Beacon Chain и активация хардфорка London доказали серьёзность намерений разработчиков, но планы слишком масштабны, поэтому их реализация растянется на годы. С дорожной картой можно ознакомиться на видео, или выше на скриншоте.

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