8 Гб видеопамяти и 192 битная шина - слишком хорошо, чтобы майнеры не захотели раскупить все доступные видеокарты GeForce RTX 3050

Последние несколько недель многие из наших читателей ждали наступления 4 января, поскольку именно на этот день были намечены большие презентации NVIDIA и AMD. Скорее всего, вы уже читали о выходе новых флагманов и гибридных процессоров следующего поколения. Всё это, вне всякого сомнения, интересно, но нас с вами волнует абсолютно другое. А именно: когда геймеры смогут купить мощную современную видеокарту по сходной цене? Прямого ответа на этот вопрос на презентации не дали, поскольку в данном случае многое будет зависеть от количества графических чипов в рознице. И всё же, некоторые интересные факты есть.

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Отбросим в сторону GeForce RTX 3080 с 12 Гб видеопамяти, GeForce RTX 3070 Ti, которая получит немалые 16 Гб видеопамяти, ведь сегодня все взгляды прикованы именно к GeForce RTX 3050. Большую часть информации об этом графическом чипе мы знали заранее, но это не повод не вспомнить о том, что новинка получит 8 Гб памяти на 192 битной шине. Очень солидная заявка. Немного огорчает тот факт, что GDDR6 здесь работает на скорости 14 Гбит/с, но всё это компенсируется рекомендованной ценой в 249 долларов. Это значит, что GeForce RTX 3050 окажется почти на 100 долларов дешевле GeForce RTX 3060.

Если ориентироваться на официальные тесты, то нас ждёт 4-кратный прирост производительности по сравнению с GeForce GTX 1050 и 2-кратный по сравнению с GeForce GTX 1650. Неясно, как всё это будет работать в реальных играх, но NVIDIA предлагает нам ориентироваться именно на такие цифры. Выглядит немного фантастично, но пока поводов не верить себе Дженсен Хунаг давал крайне мало. Здесь же уточняется, что карта получит трассировку лучей со специальными ядрами второго поколения. Это позволит не пасовать при запуске современной технологии волшебных лучиков.

А теперь к плохим новостям, о которых вам не расскажет даже дядюшка Хуанг. Неясно, насколько много видеокарт GeForce RTX 3050 поступят в продажу, но пока графический чип больше походит на очередную жертву майнинга. Судите сами: 8 Гб скоростной памяти вместе со 192-битной шиной способны творить чудеса, копая Эфир с увеличенной скоростью. Стоит отметить, что NVIDIA не прояснила, получит ли новинка блокировку хешрейта. Если технология LHR всё же будет присутствовать, то майнеры какое-то время будут получать минимальный профит. Если же у нас полностью разблокированная карта, то геймеры её увидят только в мониторах на сайте Авито.

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Напомним, GeForce RTX 3050 должна поступить в продажу 27 января, а пока нам остаётся только гадать, во сколько раз завысят цену на видеокарту зарубежные и отечественные магазины.