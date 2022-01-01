С 30 000 долларов, которые приносила ферма летом, доходность упала до 15 000 к концу года

2021 год остался в прошлом, а многие эксперты предпочитают верить, что многие проблемы, которые преследовали нас на протяжение 365 дней, станут историей, а наступающий год принесёт улучшения во всех сферах. Поскольку у нас не гастрономический портал, то сетовать на высокие цены на колбасу мы не будем, а вот поговорить о видеокартах, самое время.

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Как вы могли убедиться, даже несмотря на высокую цену на Эфир, вернуть вложения в новую ферму практически невозможно. Причина в огромной популярности майнинга, ведь к концу года фермерами стали сотни тысяч обычных пользователей, выжимающих из своих видеокарт последние соки для получения нескольких долларов в сутки. Кто-то считает такое поведение оправданным, поэтому в данном случае критиковать этих ребят мы не будем. И всё же, есть фермеры, которые занимаются добычей Эфира длительное время. Вчера вечером на канале Серёги Солёного появился интересный ролик, который стал продолжением предыдущего, записанного в июне 2021.

В тот момент большая ферма приносила своему владельцу чистыми 30 000 долларов в месяц. Парень строил планы на будущее и планировал расширяться. Несколько дней назад он прислал видео Солёному, в котором рассказал о том, как обстоят дела в конце 2021 год. По словам автора ролика, ферма располагается на заброшенном заводе. Адреса, мы никогда не узнаем, а вот многие другие любопытные подробности присутствуют.

Сегодня добыча Эфира производится на 371 видеокарте, а общий хешрейт равен 9.6 GH/s. Кроме основной криптовалюты майнится ещё и Monero. Большая часть графических чипов представлена GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5700 ХТ. Есть и другие модели, например, Radeon RX 580. При стоимости Эфира около 3800 долларов всё это приносило автору ролика 522 доллара в сутки. Может показаться, что это отличные показатели, вот только летом ферма давала 30 000 долларов за 30 дней, в то время как на конец года скромные 15 тысяч. Это значит, что прибыль упала ровно в 2 раза, а в будущем доходы майнеров будут только снижаться.

Серёга полагает, что причина в увеличении количества майнеров, а также активации хардфорка London, который сжигает миллиарды долларов, причитающиеся шахтёрам. По первому пункту отметим, что за полгода хешрейт Эфира действительно вырос в 2 раза, что привело к сильному падению прибыльности. Правда за это время курс с 3000 долларов вырос до 4000, но здесь уже дело в сжигании монет, а значит всё верно.

Возвращаясь к ферме на заброшенном заводе: владелец учёл некоторые замечания читателей. Например, поставил более мощные розетки, провёл проводной оптоволоконный интернет, оставив традиционный беспроводной в качестве резерва. Также установлены эффективные вентиляторы, управление которыми осуществляется при помощи нового централизованного сервера. Также сервер контролирует каждую видеокарту, а все системы получили простые имена, что позволяет владельцу легко выявлять те или иные неполадки.

А что вы думаете по поводу проблем майнеров? Несомненно, многие читатели порадуются, ведь чем хуже идут дела у фермеров, тем дешевле будут видеокарты.

P.S. В конце ролика Серёга Солёный решил поздравить своих читателей с Новым годом, опрокинув стаканчик и закусив всё это солёным огурчиком.

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