Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
Самая недорогая видеокарта Radeon RX 6500 ХТ оказалась очень даже дорогой, но явно не дотягивает до своей цены
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

4 января отметилось массой анонсов и презентаций. Мы не будем утомлять вас перечнем того, что было представлено на суд широкой публике, ведь сердцу геймера не прикажешь. Увы, но нас с вами интересуют исключительно видеокарты. Если вы не с нами, то в таком случае зачем вообще читаете всё это?

реклама

Сегодня мы уже писали о том, что NVIDIA показала самую бюджетную карту GeForce RTX 3050. Из главного: цена в 249 долларов и производительность на уровне Radeon RX 6600. Поскольку новинка оснащена 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной, то нет никаких сомнений, что она станет лёгкой добычей майнеров. И всё же, пока этого не случилось, хочется верить, что NVIDIA придумает как поставить на рынок побольше видеокарт, заблокировав поставки в сторону фермеров.

Многие геймеры ждали, чем же ответит AMD. На самом деле все характеристики Radeon RX 6500 ХТ мы знали заранее, но было мнение, что Лиза Су всё же не решится продавать видеокарту с 64-битной шиной за 200 долларов. Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что о геймерах вообще никто не думает всерьёз, ведь такой халтуры за такие деньги мы не видели никогда. Давайте перечислим технических характеристики Radeon RX 6500 ХТ. Итак, перед нами самый маленький и, вне всякого сомнения, самый бюджетный графический чип Navi 24. Он включает 64 потоковых процессора и целых 4 Гб видеопамяти, работающей на 64-битной шине. Теоретическая мощность будет достигать 5.7 терафлопс. Компенсировать весь этот ужас должна высокая тактовая частота самого GPU, которая здесь достигает 2815 МГц.

Есть сравнительная таблица, в которой нам предлагают взглянуть на виртуальное противостояние Radeon RX 6500 ХТ со старыми Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650. Как видите, новинка в среднем на 30% быстрее бюджетной карты NVIDIA, которая поступила в продажу в далёком 2019 году по цене 179 долларов. Это успех! Что до более скоростной Radeon RX 570, то нам кажется, что AMD уже много лет ходит по кругу, продавая одну и ту же медленную и сильно устаревшую видеокарту в новом обличье, но дороже.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Radeon RX 6500 ХТ получила рекомендованную цену 199 долларов и поступит в продажу 19 января. Пока новинка производства AMD не выглядит как реальный конкурент для GeForce RTX 3050. Такое ощущение, что видеокарту сделали «для галочки». Инвесторы просили – Лиза Су надавала на инженеров – производственный отдел разработал и выпустил. Возможно, если бы видеокарта поступила в продажу по цене до 250 долларов со всеми наценками, то это был бы хит 2022 года, но дефицит полупроводников сделает своё дело, поэтому Radeon RX 6500 ХТ будет стоить от 500 долларов и дороже.

#видеокарты #geforce rtx 3050 #radeon rx 6500 хт
11
Показать комментарии (11)

Материалы по теме

Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
CES 2022: AMD представила бюджетные Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400 с 4 ГБ видеопамяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
29
Cyberpunk 2077 получит самое крупное обновление с особой версией Samurai Edition — так говорит инсайдер
60
Майнер увеличил хешрейт GeForce RTX 3080 Ti до 110 MH/s при помощи прошивки от видеокарты RTX 3090
30
Ровно 13 лет назад Сатоши Накамото добыл первые 50 монет Биткоина – факты, история и Крейг Райт
19
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
59
Acer Swift X 2022 станет первым ноутбуком на дискретной видеокарте Intel Arc Alchemist
+
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
59
Производительность GeForce RTX 4090 в Doom Eternal достигает 400 к/с в режиме 4K
35
В магазине GOG стартовала бесплатная раздача дополнительного контента для фанатов The Witcher
+
Samsung анонсировала Odyssey Neo G8, мини-светодиодный игровой монитор
3
Battlefield 2042, Grand Theft Auto The Trilogy и Far Cry 6 признали худшими играми 2021 года
14
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
79
Canonical набирает персонал для развития Ubuntu как лучшей операционной системы Linux для игр
4
Падение курса Эфира привело к снижению цен на видеокарты для майнеров и геймеров в магазинах РФ
47
Генеральный директор AMD показала 6-нм APU Rembrandt
4
Представлен концепт игрового сервера Alienware Nyx
2
Впечатляющая текстурная модификация Minecraft позволяет превратить комнату в каюту из Mass Effect
+
NVIDIA RTX A2000 в майнинге Ethereum оказалась на 25% эффективнее AMD Radeon RX 6600 XT
8
Итоги «Премии Steam 2021»: Resident Evil Village — игра года, а Cyberpunk 2077 стала лучшей игрой с выдающимся сюжетом
23
Результаты тестов и некоторые характеристики видеокарты Intel Arc A380 появились в базе SiSoftware
2

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
25
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
11
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
122
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже
Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
43
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
9
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
7
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
Мой 2021 год на HWBot - глазами оверклокера
13
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
7

Сейчас обсуждают

overandover
02:17
майнерам не интересны и 4-гиговые полярисы, которые они по идее должны сливать,, но дешевле 20к их нет
Представлена игровая видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT стоимостью $199
Steam123
02:16
Ну ты и фанат, жесть
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
Methoxyn Methoxyn
02:16
скажу одно, что моя ртх3070 с тдп 140вт на фулл хд с трассировкой выдает 40 с лишним кадров, что лично для меня - неиграбельно.
Cyberpunk 2077 получит самое крупное обновление с особой версией Samurai Edition — так говорит инсайдер
Sergey_Vas
02:12
Наконец-то процессоры AMD не будут вываливаться из разъёма при перевозке, и выдёргиваться вместе с кулером. Долго же они к этому шли.)
Следующие процессоры AMD Ryzen будут выпускаться по 5-нм техпроцессу, поддерживать PCI-E 5.0 и DDR5 и оснащаться сокетом типа LGA
PhenixN70
02:12
В гадавар с таким конским ценником мало кто разминаться будет))
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
Pavel Patron
02:11
За 22 тысячи? Навряд ли Вторичка будет за 50 к ру 3070. 4070 по 100 минимум
11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
Jurten Krieg
02:10
Геймеров уже просто не стесьняясь eбyт прямо на людях, тупо ставят на колени и попеременно вводят красную и зелёную елду в ротешник. Ммм как вкусссна....
AMD объявила о начале продаж видеокарты Radeon RX 6500XT за $199 19 января
Jurten Krieg
02:07
Вот он, рабсеянский дoлбoeб, смотрите.
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
Pavel Patron
02:06
Он знает
Ровно 13 лет назад Сатоши Накамото добыл первые 50 монет Биткоина – факты, история и Крейг Райт
Velzevul Handshaked
02:04
У тебя 486DX какой-нибудь, что в ютупчике что есть силы упирается?
Видеокарта Intel Arc A380 оказалась в 2 раза медленнее Radeon RX 6600 в тестах SiSoftware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем