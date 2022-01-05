Самая недорогая видеокарта Radeon RX 6500 ХТ оказалась очень даже дорогой, но явно не дотягивает до своей цены

4 января отметилось массой анонсов и презентаций. Мы не будем утомлять вас перечнем того, что было представлено на суд широкой публике, ведь сердцу геймера не прикажешь. Увы, но нас с вами интересуют исключительно видеокарты. Если вы не с нами, то в таком случае зачем вообще читаете всё это?

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Сегодня мы уже писали о том, что NVIDIA показала самую бюджетную карту GeForce RTX 3050. Из главного: цена в 249 долларов и производительность на уровне Radeon RX 6600. Поскольку новинка оснащена 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной, то нет никаких сомнений, что она станет лёгкой добычей майнеров. И всё же, пока этого не случилось, хочется верить, что NVIDIA придумает как поставить на рынок побольше видеокарт, заблокировав поставки в сторону фермеров.

Многие геймеры ждали, чем же ответит AMD. На самом деле все характеристики Radeon RX 6500 ХТ мы знали заранее, но было мнение, что Лиза Су всё же не решится продавать видеокарту с 64-битной шиной за 200 долларов. Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что о геймерах вообще никто не думает всерьёз, ведь такой халтуры за такие деньги мы не видели никогда. Давайте перечислим технических характеристики Radeon RX 6500 ХТ. Итак, перед нами самый маленький и, вне всякого сомнения, самый бюджетный графический чип Navi 24. Он включает 64 потоковых процессора и целых 4 Гб видеопамяти, работающей на 64-битной шине. Теоретическая мощность будет достигать 5.7 терафлопс. Компенсировать весь этот ужас должна высокая тактовая частота самого GPU, которая здесь достигает 2815 МГц.

Есть сравнительная таблица, в которой нам предлагают взглянуть на виртуальное противостояние Radeon RX 6500 ХТ со старыми Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650. Как видите, новинка в среднем на 30% быстрее бюджетной карты NVIDIA, которая поступила в продажу в далёком 2019 году по цене 179 долларов. Это успех! Что до более скоростной Radeon RX 570, то нам кажется, что AMD уже много лет ходит по кругу, продавая одну и ту же медленную и сильно устаревшую видеокарту в новом обличье, но дороже.

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Radeon RX 6500 ХТ получила рекомендованную цену 199 долларов и поступит в продажу 19 января. Пока новинка производства AMD не выглядит как реальный конкурент для GeForce RTX 3050. Такое ощущение, что видеокарту сделали «для галочки». Инвесторы просили – Лиза Су надавала на инженеров – производственный отдел разработал и выпустил. Возможно, если бы видеокарта поступила в продажу по цене до 250 долларов со всеми наценками, то это был бы хит 2022 года, но дефицит полупроводников сделает своё дело, поэтому Radeon RX 6500 ХТ будет стоить от 500 долларов и дороже.