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Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
Сложность добычи Биткоина в начале 2022 году достигла рекордных показателей, в то время как цена криптовалюты снижается
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Многие наши читатели полагают, что прибыльность добычи криптовалюты зависит только от стоимости цифровых денег на бирже. Это значит, что по сравнению с началом 2021 года майнеры должны буквально купаться в деньгах. Увы, всё не так, ведь есть несколько факторов, которые не только напрямую влияют на доходность, но и вообще не позволяют выйти в плюс. В первую очередь стоит учитывать расходы на электричество. В некоторых странах 1 кВт стоит жутко дорого, а все майнеры вынуждены платить по двойному тарифу для предприятий. Именно поэтому фермеры пытаются разместиться в регионах, где тарифная сетка предполагает льготы, а стоимость за 1 кВт не превышает 10 центов. Нужно также понимать, что майнерам приходится где-то покупать подходящее для добычи Биткоина оборудование. За 2021 год некоторые устройства подорожали даже не 3 раза, а в 10, что негативно сказалось на окупаемости. Но куда печальнее тот факт, что количество майнеров постоянно растёт.

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Каждый день из крана, под названием Биткоин, вытекает строго фиксированное количество монет. Оно не может быть больше или меньше, поэтому при снижении количества майнеров, оставшимся в сети достаётся больше. Вот только сегодня сложность добычи бьёт рекорды. Известно, что 28 июня 2021 года хешрейт сети составлял 69,11 EH/s. В течение последних месяцев показатели сложности восстанавливались, а к началу 2022 году мы пришли к рекордным 200 EH/s. На скриншоте ниже можно увидеть, что случилось это 2 января. Кстати, 1 января кратковременно показатель хешрейта кратковременно поднимался до 224,32 EH/s. Неясно, откуда в сети могло появиться такое количество устройств для майнинга.

Подсчитывать доходность тех или иных устройств для добычи Биткоина мы не будем, но даже без скучных цифр очевидно, что в последнее время фермерам, копающим цифровое золото, не до смеха. Сравните два графика: сложность хешрейта и стоимость Биткоина. Как видите, несмотря на ощутимое падение стоимости криптовалюты, наблюдаемое в последние три месяца, сложность продолжала расти. Скорее всего, крупные фермеры пытались компенсировать снижение доходности за счёт ввода в строй всё новых мощностей, что только усугубило и без того сложную ситуацию.

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Кстати, майнеры, копающие Биткоин, не одиноки в своих проблемах. Сложность добычи Эфира растёт, а прибыль шахтёров падает. К примеру, ещё летом владелец фермы из 371 видеокарты зарабатывал 30 000 долларов в месяц, в то время как сегодня у него скромные 15 тысяч. А ведь впереди Proof-of-Stake, который может положить конец всем надеждам вернуть вложения.

#майнинг #биткоин
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