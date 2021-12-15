Asus назвала рекомендованную цену на GeForce RTX 2060 с 12 Гб видеопамяти для европейского рынка

Выход видеокарт GeForce RTX 2060 принёс целый ряд неприятных сюрпризов для геймеров. В первую очередь стоит отметить крайне высокие цены, ведь GeForce RTX 2060 стоила 350 долларов, что автоматически превратило цену в 350 евро для жителей Европы и 400 евро для покупателей из РФ. Хотелось верить, что серия GeForce RTX 3000 всё исправит, но майнеры, дефицит полупроводников и многие другие факторы привели к тому, что вместо снижения стоимости видеокарт мы видим неоправданный рост на десятки и даже сотни процентов.

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Не так давно NVIDIA выпустила обновлённую версию GeForce RTX 2060, получившую 12 Гб видеопамяти и увеличенный графический чип. Поскольку в 2020 году многие партнёры NVIDIA официально снизили цену на GeForce RTX 2060 до 300 долларов, то многие эксперты гадали, какой же будет рекомендованная стоимость обновлённой карты. Европейские ритейлеры не радовали, требуя 600 евро и выше, а до российских магазинов новинка не дошла. Всё дело в том, что она оказалась крайне эффективна в майнинге, поскольку имеет низкое энергопотребление и хешрейт 31 MH/s. А вот в реальных играх разница между старой версией GeForce RTX 2060 и обновлённой оказалась незначительной. Всё это вызвало слишком много вопросов, а значит нужно было ждать официальных рекомендованных цен.

Дождались, ведь Asus опубликовала цены своих новых видеокарт. Как оказалось, слегка разогнанный вариант будет стоить 499 евро, а стандартный – 494 евро. Можно сколько угодно пенять на дефицит полупроводников, но перед нами официальная рекомендованная цена, полученная из первых рук у одного из крупнейших производителей подобных изделий. К слову, год назад ровно по такой цене в Европе можно было купить GeForce RTX 3070. Можно было бы заявить о полном беспределе и сговоре между производителями, но рынок диктует свои реалии. Так, спустя неделю после начала продаж цена GeForce RTX 2060 12 Гб во многих европейских магазинах стартует с 700 евро.

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Нет никаких сомнений, что даже сегодня GeForce RTX 2060 отлично подходит для игр, обеспечивая приемлемую картинку в разрешении 1080р, вот только это совсем не значит, что цена на подобную продукцию должна быть такой высокой. Кстати, в результате некоторой коррекции Эфира и всех криптовалют наблюдается снижение стоимости видеокарт на российском рынке. Пока говорить о суперскидках преждевременно, но 7-10% на отдельные модели – уже что-то. Тем более, что это даёт в итоге до 8000 рублей экономии.