Предзаказ уже стартовал, а минимальная стоимость обновлённой модели GeForce RTX 2060 12 Гб составит 44 000 р

Уже завтра в продажу поступит обновлённая GeForce RTX 2060. Известно, что перед нами будет весьма специфический продукт, который должен стать основным конкурентом для Radeon RX 6600. В данном случае не совсем понятно, с кем NVIDIA планирует конкурировать, ведь AMD не спешит наращивать поставки видеокарт. Мало того, большую часть выпускаемых моделей с огромным удовольствием забирают майнеры, ведь карты лишены алгоритма снижения эффективности добычи Эфира LHR. Лиза Су продолжает отрицать очевидные вещи, но статистику не обманешь.

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Вполне возможно, что NVIDIA строила планы на выход тех или иных видеокарт без оглядки на количественные показатели конкурентов. Но, раз уж видеокарта создана, то нужно её отправлять на прилавки. Напомним, обновлённая GeForce RTX 2060 получит графический чип от старшей модели с приставкой «Super», что предполагает наличие 2176 ядер CUDA. А вот шину памяти урежут с 256 бит до 192 бит, хотя всё это немного и компенсируют двукратным ростом количества памяти до 12 Гб. Насколько такая карта окажется быстрее или медленнее уже существующих в продаже моделей, неясно, но пока нас больше интересует ценовая политика.

Первым открыл предзаказ французский ритейлер PC21. На сайте магазина указаны несколько моделей, от младшей версии за 528 евро включая налоги (44 000 рублей), до более прокачанной модели за 645 евро (54 000 рублей). Если отталкиваться от официальной цены, которая бала ранее установлена на GeForce RTX 2060 Super (399 евро), то у нас переплата в 128 евро, что очень неплохо в текущих условиях. Вот только российские магазины не мыслят так просто, как европейские коллеги. Обратите внимание на скриншот ниже, где указана цена на видеокарту GeForce RTX 2060 Super в Ситилинк. Как вам скромные 102 тысячи рублей за GeForce RTX 2060 Super?

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Получается, что даже с учётом сравнения с самой дорогой моделью за 54 000 рублей (645 евро), российские покупатели заплатят в 2 раза дороже, но ведь есть ещё и версия за 528 евро. Кстати, есть все основания полагать, что обновлённая GeForce RTX 2060 12 Гб может оказаться не такой дорогой, как модель с приставкой «Super». Всё дело в шине памяти, ведь последнюю активно разбирают майнеры. 192-битная шина определённо окажется не такой эффективной в добыче Эфира, как 256-битная, а значит карта будет быстрее в играх, но медленнее в майнинге. Может быть, именно такую цель и преследовала NVIDIA? В таком случае нужно было сделать 128-битную шину, что ещё больше снизило бы показатели в майнинге.