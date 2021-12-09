Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Новая видеокарта GeForce RTX 2060 на 12 Гб обошла версию на 6 Гб всего на 4% в тесте TG
А вот в майнинге новая GeForce RTX 2060 демонстрирует отличные показатели
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Вчера без лишнего шума NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 2060. Если вы ещё не в курсе, то речь об обновлённой модели, которая получила 12 Гб видеопамяти. На самом деле на этом изменения в конструкции не заканчиваются, ведь перед нами слегка урезанная GeForce RTX 2060 Super. Хотя, и это утверждение не совсем верное. Так, обновлённая карта может предложить 2176 ядер CUDA, но вместо 256-битной шины – 192-битную. Якобы, компенсировать всё это должно увеличенное количество видеопамяти до 12 Гб.

реклама

Вообще логику NVIDIA понять сложно, ведь GeForce RTX 2060 по непонятной причине оказалась лишена технологии снижения хешрейта LHR. В результате обновлённая модель предлагает аналогичную эффективность в добыче Эфира с GeForce RTX 3060 LHR (32 и 34 MH/s). Ясно, что после этого майнеры тут же начали охоту на GeForce RTX 2060, поскольку её цена оказалась значительно меньше, чем на GeForce RTX 3060 LHR.

Поскольку мы уже увидели, что обновлённая GeForce RTX 2060 демонстрирует в майнинге впечатляющие показатели, то сегодня пришло время изучить её производительность в играх. Непростую задачу на себя взяли представители канала Testing Games, сравнившие обычную GeForce RTX 2060 на 6 Гб и новинку с 12 Гб видеопамяти. Разрешение дисплея было установлено на 2К, трассировка лучей не использовалась, а настройки графики были идентичны для обеих карт.

Как видите, разница между двумя видеокартами почти равна нулю. Даже среди настоящих оверклокеров сложно найти тех, кто увидит разброс в 2 fps (4%). Это значит, что перед нами сомнительный продукт, смысл которого только в том, чтобы продать графические чипы от GeForce RTX 2060 Super с экономией. Проще говоря, NVIDIA срезала шину, но добавила памяти, а после поставила на видеокарту завышенную цену. Геймеры счастливы, ведь им кажется, что 12 Гб решает. Майнеры довольны, ведь новинка лишена блокировки хешрейта.  

Отметим, что тестирование проводилось с использованием процессора Ryzen 9 5900X. Скорее всего, если бы представители канала Testing Games использовали что-то типа Core i5-10400 (что более часто встречается в комплекте с GeForce RTX 2060), то разницы не было бы совсем. В качестве вывода мы рекомендуем нашим читателям обращать внимание не только на технические особенности видеокарты, но и на показатели в реальных играх. В данном случае рост ядер CUDA компенсировался 192-битной шиной. Ну а для данного чипа 12 Гб видеопамяти – это слишком много, ведь он не способен ею правильно распорядится.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты


#nvidia #видеокарта #geforce rtx 2060
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Связки i9-12900k + RTX3090 недостаточно для GTA: The Trilogy Definitive Edition в 4К разрешении
MSI анонсировала игровой компьютер MAG Trident S без дискретной видеокарты, похожий на Xbox One X
Cозданную с помощью NVIDIA Omniverse виртуальную кухню Дженсена Хуанга можно оценить в новом видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
121
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
17
Флагманы OnePlus получили стабильную прошивку OxygenOS 12 на Android 12
2
Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
2
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
13
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
3
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
53
NVIDIA назвала одну из причин роста цен на видеокарты в рознице и обещает увеличить поставки в 2022г
35
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
5
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
9
AMD уверена, что в ближайшие несколько кварталов продолжит увеличивать долю на рынке графики
19
Volvo разрабатывает экраны которые будут занимать всё лобовое стекло автомобиля
9
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
17
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
14
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
25
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
7
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
12
Новые подробности и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: новая фракция, пси-олень, цветущая зона и многое другое
16
«Выживастик» The Long Dark получил очередное обновление, а его авторы рассказали о планах на будущий год
+
GeForce RTX 2060 на 12 Гб получила низкую производительность и высокие показатели в майнинге Эфира
4

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
29
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
75
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
116
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
8
О фейковых трансляциях на Youtube для выманивания криптовалюты
16
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
60
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
16
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
30
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
15
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
21

Сейчас обсуждают

cag
21:28
Продал табуретку и написал в условии к продаже что все должны на ней только правым полупопием сидеть, а если вы увидете, что ктото делает не так придете отберете табурет "и снесете нафиг" сидящего вм...
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
REY_B_
21:28
Но зачем он курит в подъезде? Что воняет у всех. А потом бежит в ментовку с заявой, что ему морду набили? - Ему же хорошо!
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
Celeron 9 GHz
21:27
MemTest86 -- хорошая тестилка памяти ?
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
Motor Head
21:27
Тебя лечить надо срочно , ты законченный дебил неудачник ))))
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
REY_B_
21:26
Любая "борьба", в руках "профессиональных борцов", всегда оборачивается во зло. Но извините, это не повод пропагандировать пороки! Те же сигареты, вот сделали бы всем им одинаковые безликие серые пач...
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
ЖДАН
21:26
По каким правилам играет Роскомнадзор – тоже непонятно. Понятно.По беспределу.
Утром Роскомнадзор разблокировал Tor, а в обед снова заблокировал: что происходит в организации
Yuri Myakotin
21:24
Если кто-то курит - значит, считает, что ЕМУ от этого хорошо. Его тело - его дело. Аналогично с выпивкой, ширевом и прочими забавами.
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
Kira625
21:24
> рядовому пользователю вряд ли стоит покупать Alder Lake. А вот геймеру, стремящемуся к максимальному FPS в играх или энтузиасту, который за одним ПК и работает, и играет – определенно стоит Уточнит...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Motor Head
21:24
Считай свои копейки и не заглядывай в чужие карманы , а то сдохнешь от зависти и твоих копеек только на гроб хватит)))
Генпрокуратура РФ разработала нормы для ареста и конфискации криптовалют
wwr222
21:24
Да неважно откуда.Сам факт бесит.Купил,протестировал,выложил статью.Ну,хотя бы ссылку на первоисточник приводить надо.Чисто снизу написал:по материалам 3ДНьюс
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем