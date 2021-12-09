А вот в майнинге новая GeForce RTX 2060 демонстрирует отличные показатели

Вчера без лишнего шума NVIDIA выпустила видеокарту GeForce RTX 2060. Если вы ещё не в курсе, то речь об обновлённой модели, которая получила 12 Гб видеопамяти. На самом деле на этом изменения в конструкции не заканчиваются, ведь перед нами слегка урезанная GeForce RTX 2060 Super. Хотя, и это утверждение не совсем верное. Так, обновлённая карта может предложить 2176 ядер CUDA, но вместо 256-битной шины – 192-битную. Якобы, компенсировать всё это должно увеличенное количество видеопамяти до 12 Гб.

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Вообще логику NVIDIA понять сложно, ведь GeForce RTX 2060 по непонятной причине оказалась лишена технологии снижения хешрейта LHR. В результате обновлённая модель предлагает аналогичную эффективность в добыче Эфира с GeForce RTX 3060 LHR (32 и 34 MH/s). Ясно, что после этого майнеры тут же начали охоту на GeForce RTX 2060, поскольку её цена оказалась значительно меньше, чем на GeForce RTX 3060 LHR.

Поскольку мы уже увидели, что обновлённая GeForce RTX 2060 демонстрирует в майнинге впечатляющие показатели, то сегодня пришло время изучить её производительность в играх. Непростую задачу на себя взяли представители канала Testing Games, сравнившие обычную GeForce RTX 2060 на 6 Гб и новинку с 12 Гб видеопамяти. Разрешение дисплея было установлено на 2К, трассировка лучей не использовалась, а настройки графики были идентичны для обеих карт.

Как видите, разница между двумя видеокартами почти равна нулю. Даже среди настоящих оверклокеров сложно найти тех, кто увидит разброс в 2 fps (4%). Это значит, что перед нами сомнительный продукт, смысл которого только в том, чтобы продать графические чипы от GeForce RTX 2060 Super с экономией. Проще говоря, NVIDIA срезала шину, но добавила памяти, а после поставила на видеокарту завышенную цену. Геймеры счастливы, ведь им кажется, что 12 Гб решает. Майнеры довольны, ведь новинка лишена блокировки хешрейта.

Отметим, что тестирование проводилось с использованием процессора Ryzen 9 5900X. Скорее всего, если бы представители канала Testing Games использовали что-то типа Core i5-10400 (что более часто встречается в комплекте с GeForce RTX 2060), то разницы не было бы совсем. В качестве вывода мы рекомендуем нашим читателям обращать внимание не только на технические особенности видеокарты, но и на показатели в реальных играх. В данном случае рост ядер CUDA компенсировался 192-битной шиной. Ну а для данного чипа 12 Гб видеопамяти – это слишком много, ведь он не способен ею правильно распорядится.

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