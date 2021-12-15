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Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
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В последние недели хороших новостей на рынке видеокарт не было. Дошло до того, что самой популярной геймерской видеокартой в РФ стала GeForce GTX 1050 Ti. Но и это далеко не всё, ведь многие начали присматриваться к интегрированным графическим чипам на базе процессора Ryzen 5 5600G и ему подобных. Как мы убедились, поиграть у вас получится, а вот за качество картинки никто не отвечает. И всё же, не может быть чтобы всё было так плохо, ведь Биткоин просел ниже 50 000 долларов, а Эфир уже какое-то время балансирует на грани 4000 долларов.

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Как оказалось, в Ситилинк начался сезон скидок на видеокарты, но случилось это не потому, что дедушка Мороз решил порадовать нас подарочками, а всё дело в майнерах, которые на фоне падения стоимости Эфира перестали скупать игровые модели, не обращая внимания на цены. Впервые за месяц упала цена на GeForce GTX 1660 Ti. Модель производства Gigabyte подешевела на 10% и теперь стоит 67 590 рублей. Это очень далеко от рекомендованных цен, но как минимум на 8000 рублей дешевле ноябрьских максимумов.

Мы бы рекомендовали присмотреться к GeForce GTX 1660 Super, выпущенной на заводах ASUS. Здесь вас ждёт не только более скоростная видеопамять GDDR6, но и повышенная тактовая частота до 1830 МГц. Скидка не такая большая, но разница с предыдущей моделью составляет всего 1400 рублей, при этом GeForce GTX 1660 Super гарантирует 5 дополнительных кадров в секунду в самых требовательных играх. А значит выглядит перспективнее.

Ещё более интересна Radeon RX 6600. В данном случае 100% попадание, ведь отличная производительность соседствует с 8 Гб видеопамяти и низким энергопотреблением. Остановить вас от покупки могут только личные предпочтения, ведь далеко не всем нравится продукция AMD.

Готовы доплатить ещё несколько тысяч рублей? Тогда получите гораздо более мощную Radeon RX 6600 XT. MSI выпустила отличную видеокарту, которая во всех играх обходит более дорогую GeForce RTX 3060 и уступает ей только по показателю хешрейта. Если вас это не беспокоит – берите не сомневайтесь.

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А вообще никто не скажет вам о том, как изменятся цены на видеокарты в ближайшее время. Если Эфир и дальше будет вяло дешеветь, то на следующей неделе розница снова порадует нас скидками. Но в случае возвращения к росту – короткое затишье сменится резким подорожанием видеокарт.

#видеокарты #geforce gtx 1660 ti #geforce gtx 1660 super #radeon rx 6600xt
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