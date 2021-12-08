NVIDIA даже не стала объявлять о начале продаж обновлённой видеокарты GeForce RTX 2060

За последние несколько недель мы услышали много позитивных новостей о готовящейся к выходу GeForce RTX 2060 с 12 Гб видеопамяти. Казалось, что она станет глотком чистого воздуха, и позволит снизить цены на игровые видеокарты, а также окажется невыгодна для майнеров. Последнее предположение сторожилось на информации о том, что карта должна получить 192-битную шину. Одновременно с этим было увеличено количество ядер CUDA. Словом, это должен был стать настоящий рождественский подарочек от NVIDIA и геймерский хит. Вчера мы узнали о предварительных ценах в европейских магазинах, ну а сегодня появилась удручающая информация о весьма нелогичных решениях со стороны производителя.

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Поскольку какое-то время назад NVIDIA заявила, что все новые видеокарты будут выходить с блокировкой хешрейта, то все полагали, что обновлённая GeForce RTX 2060 также идёт в комплекте с алгоритмом LHR. Увы, ничего подобного нет, а вместо этого новинка получила даже рост показателей хешрейта. Итак, обычная GeForce RTX 2060 на 6 Гб может предложить от 28.6 MH/s, в то время как новая версия предложит майнерам 31.65 MH/s. Рост небольшой, но даже этого достаточно для того, чтобы видеокарта стала жертвой перекупщиков и майнеров.

Судя по всему, NVIDIA прекрасно осознаёт происходящее, поэтому даже не потрудилась выпустить официальное заявление о появлении в продаже обновлённой видеокарты. В европейские магазины GeForce RTX 2060 12 Гб поступила в небольшом количестве. Можно предположить, что основная часть ушла прямиком на многочисленные фермы, а сами майнеры праздную победу, ведь NVIDIA выпустила для них чуть ли не самую лучшую модель для добычи Эфира.

Если внимательно присмотреться, то таблица даёт неверные данные относительно показателей хешрейта на GeForce RTX 3060 LHR. Дело в том, что там указаны данные с учётом 50% эффективности, ну а сегодня майнеры разблокировали хешрейт до 70%. Таким образом GeForce RTX 3060 LHR выдаёт 34 MH/s и всё же быстрее обновлённой GeForce RTX 2060. Кстати, проигрывает новинка и своему прототипу GeForce RTX 2060 Super, который генерирует от 44 MH/s и выше. Последняя сегодня стоит дороже чем более скоростная GeForce RTX 3060 LHR и находится в дефиците.

Если вас интересуют игровые тесты, то они также проведены. Ниже можно посмотреть ролик, подтверждающий, что новинка оказалась далека от производительности GeForce RTX 2060 Super и ушла не так далеко от обычной версии GeForce RTX 2060. В данный момент неясно, насколько большими будут поставки, а цены в российской рознице сложно даже предугадать. Ну а пока довольны только майнеры, уже потирающие ладошки в ожидании GeForce RTX 2060 12 Гб.

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