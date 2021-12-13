Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
Курс Биткоина нестабильный, а прогнозы экспертов неутешительные
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Сложно даже подсчитать количество различных мнений относительно криптовалют. Вы удивитесь, но вокруг вас ежедневно проходят тысячи людей, которые даже не подозревают о существовании цифровых денег. При этом есть настоящие криптофанаты, которые ежедневно ведут ожесточённую борьбу за права Биткоина. Один из них без всякого сомнения Майкл Сейлор, основатель компании MicroStrategy. Он продолжает скупать Биткоин, несмотря на негативные новости, мнение экспертов и многие другие факторы. Майкл уверен, что Биткоин представляет собой самый настоящий мегабанк, управление которым находится в руках криптосообщества и никак не подвержено влиянию коррупции, а значит безопасно. Это значит, что только Биткоин может стать единственной мировой глобальной криптовалютой. На момент написания данного материала на кошельке MicroStrategy лежит 122 473 монеты на сумму чуть меньше 6 миллиардов долларов.

реклама

Вообще это только одно мнение, поэтому разбивать свою копилку прямо сейчас не нужно, ведь цифровое золото находится не в лучшем положении. Если обратиться к нашему материалу от 10 декабря, то можно увидеть, что эксперты настроены скептически. Впереди финансовая нестабильность, вызванная некомпетентной политикой ФРС США. Если американская экономика продолжит падать, а инфляцию не удастся остановить, то впереди накачивание мегакорпораций триллионами долларов. Обычные люди будут пытаться спасти свои деньги, что может привести к печальным последствиям. Да, это именно тот сценарий, при котором Apple и другие лопнут, словно воздушные шарики. 

Пока же мы видим, что Биткоин продолжил падение. Глава Binance Чанпэн Чжао обратился к инвесторам с просьбой не продавать Биткоины, поскольку это может привести к дальнейшему удешевлению криптовалюты. Стоит понимать, что пока фундаментальную поддержку криптовалюте оказывают майнеры, но вскоре их может стать гораздо меньше. Дело в том, что на утро 13 декабря было добыто 90% всех когда-либо сгенерированных монет Биткоина. Это значит, что за следующие 120 лет майнеры общими усилиями получат всего 2.1 миллиона монет. Если уж мы перешли к статистике, то стоит констатировать повышенный рост энергопотребления в России со стороны майнеров. Эксперты полагают, что цифра приближается к 2%, тогда как по миру в целом она меньше 1%.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Некоторые аналитики полагают, что за 2022 года число майнеров в РФ может вырасти в несколько раз. Случится это только в случае, если правительство не примет драконовских мер против фермеров и криптовалют в целом. А вообще одним из факторов, который может сильно повлиять или уже влияет на низкий курс Биткоина называют дефолт китайской Evergrande. За прошедшие полгода крупнейший застройщик Поднебесной потерял 84% стоимости и продолжает дешеветь на фоне приближающегося банкротства. Ожидается, что это сильно ударит по рынку криптовалют.

#криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
Россия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге владения криптовалютами, уступив соседней Украине
Европейские болельщики потратили миллионы на футбольные криптовалюты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
119
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
33
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
43
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
17
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
22
С конвейера все пикапы Tesla Cybertruck будут сходить некрашеными
12
Перевод в сети Ethereum потребляет в 35 000 раз больше энергии, чем Tezos и равен 4 км езды на Tesla
25
Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
33
Новая солнечная черепица Tesla производит на 22% больше чистой энергии
14
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
10
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
25
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
11
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Киану Ривз заявил о том, что владеет криптовалютой, но не планирует пока её продавать
26
TSMC начала переговоры о строительстве предприятия в Германии
4
Топовой версией смартфонов Samsung Galaxy S22 может стать Galaxy S22 Note
+
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
17
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не выйдет на облачных сервисах
9
Похоже NVIDIA готовит бюджетную мобильную видеокарту GeForce MX550 с 2 ГБ видеопамяти
7
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
21

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
180
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
14
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
93
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
11
Поговорим о мини домах
114
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
21

Сейчас обсуждают

Меровинген
20:28
Ну ведьмак круче, чем этот кал недоделанный
Продажи Cyberpunk 2077 в 2021 году оказались в 4 раза ниже запланированных и продолжают падать
Твоя мамка
20:28
Чет я не вижу на пс5 переменной частоты кадров
На рынке появляется ненастоящий HDMI 2.1, но разработчики стандарта не видят в этом проблемы
Karely Coleman
20:21
проблема угона и тогда будет актуальна. А вообще да, бабы это проблемы и раковая опухоль общества
Выращенный учёными мини-желудок способен сокращаться и вырабатывать кислоту
Dmitry Mitry
20:21
Глянул сюжет, там просто лютый повесточный треш с сильными чернозадыми женщинами и матриархатом. Думаю, хоронить можно не глядя
Более десяти минут геймплея технологичного боевика Forspoken
Дмитрий Елохин
20:20
Плевать я хотел бы на эти сборки, используй люди их исключительно на своих ПК. Но нет же, пришёл я однажды в школу, где раньше учился, и увидел там десятку от офкорского. И ставил это ни абы какой Вас...
Рейтинг худших сборок Windows по мнению аудитории популярных торрент-трекеров
Karely Coleman
20:17
но фишка в том, что Феррари, Бугатти и прочих кормят и делают с ними что хотят фиат и фольксваген
Компания BYD, над которой смеялся Илон Маск, стала третьим по цене автопроизводителем в мире
wwr222
20:16
Ну да.
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
Karely Coleman
20:14
да не, они больше про украину пишут. Даже в таких темах
Сын первого замглавы Администрации президента Владимир Кириенко стал гендиректором VK
Kotory
20:13
неплохой наброс, аж п0цреотов всех мастей порвало в комментариях
Поговорим о мини домах
Синий не фанат
20:11
Прикольно наверно за +5% в Трое доплачивать +100$
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем