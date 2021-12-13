Курс Биткоина нестабильный, а прогнозы экспертов неутешительные

Сложно даже подсчитать количество различных мнений относительно криптовалют. Вы удивитесь, но вокруг вас ежедневно проходят тысячи людей, которые даже не подозревают о существовании цифровых денег. При этом есть настоящие криптофанаты, которые ежедневно ведут ожесточённую борьбу за права Биткоина. Один из них без всякого сомнения Майкл Сейлор, основатель компании MicroStrategy. Он продолжает скупать Биткоин, несмотря на негативные новости, мнение экспертов и многие другие факторы. Майкл уверен, что Биткоин представляет собой самый настоящий мегабанк, управление которым находится в руках криптосообщества и никак не подвержено влиянию коррупции, а значит безопасно. Это значит, что только Биткоин может стать единственной мировой глобальной криптовалютой. На момент написания данного материала на кошельке MicroStrategy лежит 122 473 монеты на сумму чуть меньше 6 миллиардов долларов.

реклама

Вообще это только одно мнение, поэтому разбивать свою копилку прямо сейчас не нужно, ведь цифровое золото находится не в лучшем положении. Если обратиться к нашему материалу от 10 декабря, то можно увидеть, что эксперты настроены скептически. Впереди финансовая нестабильность, вызванная некомпетентной политикой ФРС США. Если американская экономика продолжит падать, а инфляцию не удастся остановить, то впереди накачивание мегакорпораций триллионами долларов. Обычные люди будут пытаться спасти свои деньги, что может привести к печальным последствиям. Да, это именно тот сценарий, при котором Apple и другие лопнут, словно воздушные шарики.

Пока же мы видим, что Биткоин продолжил падение. Глава Binance Чанпэн Чжао обратился к инвесторам с просьбой не продавать Биткоины, поскольку это может привести к дальнейшему удешевлению криптовалюты. Стоит понимать, что пока фундаментальную поддержку криптовалюте оказывают майнеры, но вскоре их может стать гораздо меньше. Дело в том, что на утро 13 декабря было добыто 90% всех когда-либо сгенерированных монет Биткоина. Это значит, что за следующие 120 лет майнеры общими усилиями получат всего 2.1 миллиона монет. Если уж мы перешли к статистике, то стоит констатировать повышенный рост энергопотребления в России со стороны майнеров. Эксперты полагают, что цифра приближается к 2%, тогда как по миру в целом она меньше 1%.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Некоторые аналитики полагают, что за 2022 года число майнеров в РФ может вырасти в несколько раз. Случится это только в случае, если правительство не примет драконовских мер против фермеров и криптовалют в целом. А вообще одним из факторов, который может сильно повлиять или уже влияет на низкий курс Биткоина называют дефолт китайской Evergrande. За прошедшие полгода крупнейший застройщик Поднебесной потерял 84% стоимости и продолжает дешеветь на фоне приближающегося банкротства. Ожидается, что это сильно ударит по рынку криптовалют.