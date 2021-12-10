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Биткоин продолжает падение, а эксперты РБК ожидают снижения курса ВТС до $30 000 к концу 2021 года
Изучаем прогнозы аналитиков относительно стоимости Биткоина
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2021 год подходит к концу, а майнинг продолжает оставаться популярным. Небольшая группа людей создала новую отрасль, зарабатывая миллионы и даже миллиарды долларов, что называется на воздухе. Всё это не могло не вызвать негатив со стороны большей части общества, которая не понимают и не принимают новую парадигму развития интернета. Всё это долгий и мучительный процесс, ну а в данный момент нас волнует, что будет с криптовалютой в ближайшее время.

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Стоит признать, что прошедший месяц (начиная с середины ноября) был не самым лучшим для майнеров и держателей криптовалют. Биткоин стабильно падал, утягивая на дно альткоины. В начале декабря случилось очередное обрушение, которое грозило обвалить цены на цифровое золото до антирекордов начала осени. По информации экспертов, только активные вливания в Биткоин остановили его у самой пропасти. Сообщалось, что за несколько дней в первую криптовалюту влили 3.5 миллиарда долларов. На этом фоне инсайдеры начали говорить о возвращающемся бычьем тренде, но что-то явно пошло не по плану.

Сегодня курс Биткоина продолжил падение, а эксперты уже не так громко кричат о том, что к концу 2021 года цифровое золото достигнет 100 000 долларов. Мало того, если послушать экспертов, то создаётся ощущение лёгкой паники. Вообще, аналитики всегда отличились способностью объяснить даже самое необъяснимое. К примеру, Киты купили Биткоинов на 3.5 миллиарда долларов, но Биткоин всё так же дешевеет. Как такое объяснить? Легко: суточные объёмы торгов оказались недостаточными, поэтому коррекция продолжилась. С таким же успехом можно было бы назвать любую другу причину, но мы оставим подобные заявления экспертам.

По мнению последних, Биткоин продолжит дешеветь на фоне отсутствия позитивных сигналов. При этом фон вокруг криптовалюты стабильно негативный, а ожидания гораздо ниже текущих позиций. Предполагается, что коррекция остановится после того, как курс Биткоина достигнет одного их пороговых значений. Если снижение стоимости продолжится, то мы можем увидеть цифровое золото дешевле 37 000 долларов. Эксперты полагают, что многие участники рынка находятся в шаге от того, чтобы начать фиксировать прибыль. Некоторые из них совсем не получили никакой прибыли, но хотят выйти из игры с минимальными потерями. Словом, Рождество и Новый год – это не лучшее время для Биткоина. Ну а сколько в реальности будет стоить первая криптовалюта, мы узнаем уже вскоре, ведь до праздников рукой подать.

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Кстати, сегодня стало известно, что хешрейт сети Биткоина полностью восстановился. Это значит, что китайские майнеры полностью переместили свои фермы, продолжив добывать криптовалюту в других странах. 

#криптовалюта #биткоин
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