Речь идёт о привычном для многих брелоке, позволяющем открыть двери и запустить двигатель

Десять лет назад большинство пользователей покупало игры в коробочном варианте, музыку на дисках, а о существовании облачных технологий никто даже не подозревал. Сегодня многие предпочитают пользоваться сервисами подписки, что открывает огромные возможности, расширяя выбор до сотен игр в Xbox Game Pass Ultimate и нескончаемому потоку бесплатных песен в Google. Не отстаёт и Microsoft, получающая огромные доходы за счёт подписки на офисные пакеты, а следом уже идут производители техники и другой электроники.

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К примеру, в последнее время в США, Канаде и Австралии набирает популярность покупка сельскохозяйственной техники по подписке. Вы получаете трактор или комбайн по приемлемой цене, которая может быть намного дешевле, чем у конкурентов, но должны платить небольшую сумму ежемесячно. Позднее оказывается, что вы получили неполноценную машину, которая имеет ограничения в скорости, мощности и других характеристиках. Хотите вернуть всё так, как задумано – платите. Может показаться, что всё это тупиковая ветвь маркетинговых усилий отдельных игроков на рынке, но Tesla не скрывает своего желания продавать услуги ИИ, и даже сегодня может предложить отдельным клиентам продвинутый автономный алгоритм за каких-то 10 000 долларов.

Как оказалось, интерес к подобному рода заработкам проявляет и Toyota. Сообщается, что в обозримом будущем японский производитель автомобилей начнёт взимать с владельцев ежемесячную плату за доступ в собственную машину. В данном случае речь идёт об услуге Remote Connect, включающей открытие дверей и удалённый запуск двигателя при помощи небольшого брелока. Стоит отметить, что десятки компаний предлагают нечто подобное в качестве расширенного пакета при покупке автомобиля, но пока никто не додумался брать за это деньги.

Дело обстоит следующим образом: вы покупаете машину вместе с пакетом Audio Plus или Premium Audio, в раках которого получаете возможность удалённого запуска двигателя сроком от трёх до десяти лет. Пакеты пробные, а после истечения срока нужно будет платить 8 долларов за месяц или 80 сразу за год. В некоторых случаях Toyota позволяет даже интегрировать умные часы и смартфон с функцией Remote Connect, что призвано сделать данный способ запуска двигателя привычным для миллионов людей. Ясно, что 10 лет – это очень много, но у многих покупателей, которые приобрели машины несколько лет назад, через 2-3 года завершится 5-летний пробный период. Также есть все основания полагать, что в будущем пробный пакет будет всё меньше по времени, а значит не за горами, когда пользователи будут платить за вход в свою собственную машину.

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