Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Toyota планирует в будущем взимать за запуск двигателя в автомобилях дополнительную плату
Речь идёт о привычном для многих брелоке, позволяющем открыть двери и запустить двигатель
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Десять лет назад большинство пользователей покупало игры в коробочном варианте, музыку на дисках, а о существовании облачных технологий никто даже не подозревал. Сегодня многие предпочитают пользоваться сервисами подписки, что открывает огромные возможности, расширяя выбор до сотен игр в Xbox Game Pass Ultimate и нескончаемому потоку бесплатных песен в Google. Не отстаёт и Microsoft, получающая огромные доходы за счёт подписки на офисные пакеты, а следом уже идут производители техники и другой электроники.

реклама

К примеру, в последнее время в США, Канаде и Австралии набирает популярность покупка сельскохозяйственной техники по подписке. Вы получаете трактор или комбайн по приемлемой цене, которая может быть намного дешевле, чем у конкурентов, но должны платить небольшую сумму ежемесячно. Позднее оказывается, что вы получили неполноценную машину, которая имеет ограничения в скорости, мощности и других характеристиках. Хотите вернуть всё так, как задумано – платите. Может показаться, что всё это тупиковая ветвь маркетинговых усилий отдельных игроков на рынке, но Tesla не скрывает своего желания продавать услуги ИИ, и даже сегодня может предложить отдельным клиентам продвинутый автономный алгоритм за каких-то 10 000 долларов.

Как оказалось, интерес к подобному рода заработкам проявляет и Toyota. Сообщается, что в обозримом будущем японский производитель автомобилей начнёт взимать с владельцев ежемесячную плату за доступ в собственную машину. В данном случае речь идёт об услуге Remote Connect, включающей открытие дверей и удалённый запуск двигателя при помощи небольшого брелока. Стоит отметить, что десятки компаний предлагают нечто подобное в качестве расширенного пакета при покупке автомобиля, но пока никто не додумался брать за это деньги.

Дело обстоит следующим образом: вы покупаете машину вместе с пакетом Audio Plus или Premium Audio, в раках которого получаете возможность удалённого запуска двигателя сроком от трёх до десяти лет. Пакеты пробные, а после истечения срока нужно будет платить 8 долларов за месяц или 80 сразу за год. В некоторых случаях Toyota позволяет даже интегрировать умные часы и смартфон с функцией Remote Connect, что призвано сделать данный способ запуска двигателя привычным для миллионов людей. Ясно, что 10 лет – это очень много, но у многих покупателей, которые приобрели машины несколько лет назад, через 2-3 года завершится 5-летний пробный период. Также есть все основания полагать, что в будущем пробный пакет будет всё меньше по времени, а значит не за горами, когда пользователи будут платить за вход в свою собственную машину.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты


#автомобили #toyota
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Продажи экологически чистых автомобилей в Китае выросли на 121% по сравнению с прошлым годом
Генеральный директор Volkswagen считает, что нехватка микросхем продлится до 3 квартала 2022 года
Toyota построит в Северной Каролине завод по производству аккумуляторов для электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
117
Майнер рассказал о новой криптовалюте, добыча которой на видеокартах на 33% выгоднее Эфира
40
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
43
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
17
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
32
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
22
Alan Wake II станет самой красивой игрой от Remedy
15
Перевод в сети Ethereum потребляет в 35 000 раз больше энергии, чем Tezos и равен 4 км езды на Tesla
25
С конвейера все пикапы Tesla Cybertruck будут сходить некрашеными
12
Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
33
Новая солнечная черепица Tesla производит на 22% больше чистой энергии
14
Samsung Galaxy S22 Ultra появился на Geekbench с SoC Snapdragon 8 Gen 1
1
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
24
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
11
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
10
Dune: Spice Wars выйдет на ПК в начале 2022 года
16
Топовой версией смартфонов Samsung Galaxy S22 может стать Galaxy S22 Note
+
Киану Ривз заявил о том, что владеет криптовалютой, но не планирует пока её продавать
26
TSMC начала переговоры о строительстве предприятия в Германии
4
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
17

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
175
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
13
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
91
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
42
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
9
Поговорим о мини домах
99
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
7
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
21

Сейчас обсуждают

wwr222
17:28
Скорее всего такой попался.
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
wolfire
17:26
а я наоборот за, главное чтобы был выбор, а он будет в любом случае, если не будут зажимать специально
Toyota планирует в будущем взимать за запуск двигателя в автомобилях дополнительную плату
Chimbal
17:25
Кстати, с форматированием проблем не возникло у меня никаких, что из Win10 форматировал стандартными средствами, что из Win7 теми же самыми стандартными средствами, все без проблем форматировалось. Та...
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
wolfire
17:25
"расширяя выбор до сотен игр" ах хах хах, каких игр? народ на сталкер 2 может выкроить пару вечеров, никто не будет тратить время на мусор в виде сотен игр бесплатные песни? ах хах хах
Toyota планирует в будущем взимать за запуск двигателя в автомобилях дополнительную плату
Kostya Moiseev
17:24
А почему Apple тогда не в списке.
В третьем квартале Intel пришлось уступить компании Samsung по величине выручки
Сергей Устинов
17:23
Автор ЛОХ по жизни!
В сети замечена ферма с GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000 добывающими Эфир на $4 млн в год
Зум
17:23
Очень рад что F35 получит новые двигатели, но месье наверное не в курсе что у этого самолёта двигатель один.
Истребитель-бомбардировщик F-35 получит новые двигатели к 2027 году
Bernigan
17:19
Зачем сборки? Только оригинал, а там уже ставишь всё что тебе нужно
Рейтинг худших сборок Windows по мнению аудитории популярных торрент-трекеров
wwr222
17:16
Сынок,не лечи мне мозг.Нет нормальной локализации,но виновать я,что не знаю язык...Иди еще в кинотеатре расскажи,чтоб учили англицкий и смотрели в оригинале.
Halo: The Master Chief Collection: краткий обзор игры Halo: Reach
Алекс Стас
17:16
Мдэ этот лохотрон в век пандемии и куаркодов не самое плохое... хотя это ппц..
Toyota планирует в будущем взимать за запуск двигателя в автомобилях дополнительную плату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем