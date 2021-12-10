Точных данных о том, сколько теперь будут стоить видеокарты, MSI не предоставила

Тот факт, что рынок видеокарт сегодня напоминает дикое поле, уже не вызывает никаких сомнений. NVIDIA и AMD не только перестали контролировать отпускные цены на свою продукцию, но и отчитались о полной беспомощности. Зелёные констатируют, что не могут назвать даже приблизительный процент видеокарт, которые купили майнеры. Что до красных, то здесь царит полная уверенность в том, что фермеры вообще не покупают геймерские модели Radeon RX 6000. Мало того, сама Лиза Су уверена, что сегодня майнеры оказывают минимальное влияние на игровой рынок. Неясно, откуда у неё подобные сведения, но пока мы видим только рост цен.

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К примеру, сегодня стало известно о решении ASUS поднять отпускные цены на всю линейку Radeon RX 6000 в оптовых поставках. Изменения вступили в силу в начале декабря, а в среднем ожидается подорожание на 10%. Как это повлияет на рыночные цены в России, нам ещё только предстоит узнать, но нужно понимать, что ASUS не единственная компания, которая хочет решить свои проблемы за счёт геймеров. Ранее об аналогичном решении сообщила Gigabyte, а многие другие поставщики повысили оптовые цены в ноябре на 30%. Может показаться, что дальше должна быть ещё более печальная статистика, вот только это не так, ведь сегодня MSI абсолютно внезапно решила снизить цену на свои видеокарты.

Мы бы не стали переоценивать происходящее, ведь скидка окажет нулевое влияние на российскую розницу, а вот порадоваться за геймеров из Европы, Китая и США можно. Сообщается о скидках на продукцию NVIDIA. Больше всего подешевеет GeForce RTX 3080 – на 94 доллара. Серия GeForce RTX 3070 Ti скинет до 47 долларов, а GeForce RTX 3060 Ti – до 30 долларов. Пожалуй, единственным графическим чипом, который обойдётся без скидок, станет GeForce RTX 3090. Вероятно, представители MSI полагают, что они и так слишком дёшево стоит, поэтому скидывать на него сотню долларов было бы глупо.

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Вполне возможно, что для MSI – это просто коррекция стоимости. К примеру, компания ранее могла без дополнительного шума поднять стоимость готовой продукции, а сегодня появилась возможность скорректировать цены в сторону уменьшения. Точных данных на этот счёт нет, но даже столь незначительные новости могут порадовать геймеров, которые устали от дороговизны видеокарт, дефицита полупроводников, беспредела майнеров и перекупщиков.