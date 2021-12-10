Только за ноябрь видеокарты подорожали на 30%

В ноябре ходили слухи о том, что AMD планирует поднять отпускные цены на графические чипы, поступающие партнёрам по оптовым каналам. Точных сроков указано не было, но главная причина, которая привела к подобным изменениям, заключается в повышении стоимости полупроводниковой продукции со стороны TSMC и перманентному дефициту отдельных компонентов. Представители AMD опровергли утечки, но уже в начале декабря об аналогичном шаге заявили представители Gigabyte. Сообщалось, что цена Radeon RX 6800 ХТ вырастет на 78 долларов. Скорее всего, речь шла об оптовых поставках, тогда как в розницу подобные модели будут поставляться с ещё более внушительной наценкой.

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Ранее неспособность взять под контроль цены на видеокарты заявили представители NVIDIA. Отмечается, что компания устанавливает рекомендованную стоимость на отгружаемые партнёрам графические чипы, а вот всё остальное находится в руках рынка. Поскольку сегодня некоторые комплектующие сильно подорожали, требовать от партнёров работать себе в убыток NVIDIA не имеет права. Единственный выход заключается в наращивании производства, что должно перекрыть потребности рынка. Судя по всему, не ограничивать себя решила и ASUS.

Что любопытно, подорожание коснётся только продукции AMD, а наценка вырастет в среднем на 10%. Партнёры ASUS предупреждены, а речь идёт о поставках, запланированных на декабрь. Скорее всего, уже заключённые контракты будут исполняться по ранее оговорённым ценам, а вот новые только после согласия клиентов платить больше. В источнике отмечается, что в данном случае повышение стоимости видеокарт касается в первую очередь китайских поставок. Нужно понимать, что уже в ближайшее время рост цен будет заметен по всему миру.

Журналисты Fast Technology констатируют, что в условиях постоянно удорожания видеокарт, 10% могут вообще оказаться незаметны. Дело в том, что только в ноябре рост цен в рознице на видеокарты составил 30%. При этом не было никаких отмашек сверху, а партнёры NVIDIA и AMD сделали это без дополнительных консультаций.

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Наши читатели уже видели последствия повышения стоимости видеокарт. Так, российские геймеры массово переходят на бюджетные модели. Если ещё совсем недавно GeForce GTX 1650 или GeForce GTX 1050 Ti не считалась игровыми, то сегодня обе являются наиболее продаваемыми видеокартами, а пользователи предпочитают заплатить 30 000 рублей за доступ к играм на минимальных и средних настройках графики.