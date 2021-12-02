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Gigabyte повысила отпускные цены на видеокарты Radeon RX 6000 до 78 долларов с 1 декабря
Данные верны для китайских поставщиков, тогда как российские магазины могут увеличить стоимость видеокарт ещё больше
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На прошлой неделе в сети появились слухи о желании AMD поднять цены на 10% на всю линейку видеокарт серии Radeon RX 6000. В качестве причины указывалась нехватка чипов, проблемы с поставками и TSMC, которая ранее увеличила стоимость контрактного производства для 7-нм техпроцесса на 10%. Поскольку видеокарты и так стоят в три раза дороже рекомендованной производителем цены, то волноваться о 10% нет особого смысла, но всё же это нехороший звоночек, означающий, что производители хотят получать сверхприбыли даже в разгар тотального дефицита. В тот момент, когда даже эксперты поверили в приближающийся рост цен, представитель AMD опроверг подобные заявления, но не стал давать других комментариев.

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Неясно, что там происходит с маркетинговым отделом AMD, но Gigabyte не намерена выпускать видеокарты себе в убыток. Сегодня в прессу просочился документ, согласно которому Gigabyte с 1 декабря увеличивает стоимость почти всей линейки. Ниже можно посмотреть, насколько подорожает та или иная видеокарта.

  • Radeon RX 6900 ХТ – без изменений
  • Radeon RX 6800 ХТ – на 500 юаней (78 долларов)
  • Radeon RX 6800 – на 300 юаней (47 долларов)
  • Radeon RX 6600 ХТ – на 200 юаней (31 доллар)
  • Radeon RX 6700 ХТ – на 200 юаней (31 доллар)
  • Radeon RX 6600 – на 200 юаней (31 доллар).

Как видите, больше всего пострадает Radeon RX 6800 ХТ, а флагманская Radeon RX 6900 ХТ какое-то время будет предлагаться без дополнительных наценок. Отметим, что первая уже много месяцев отсутствует в российской рознице, поскольку способна демонстрировать отличные показатели в майнинге Эфира, но стоит дешевле конкурентов NVIDIA с заблокированным хешрейтом.

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Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
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Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
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Предполагается, что повышение отпускных цен коснётся только новых поставок, которые были заключены начиная с 1 декабря, а значит какое-то время рынок будет получать видеокарты по прежней стоимости. Отдельно отмечается, что даже без отмашки производителей цены на видеокарты растут. К примеру, за ноябрь они увеличились на 9% по сравнению с сентябрём и приближаются к рекордным значениям мая текущего года. Если посмотреть на средние цены по площадке eBay, то можно заметить растущий спрос на высокопроизводительные модели, способные копать Эфир. А вот Radeon RX 6600, генерирующая всего 27 MH/s, подорожала всего на 2%. Мы не предлагаем вам сравнивать цены с российской розницей, где можно смело добавлять к каждой позиции по 400-600 долларов.

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