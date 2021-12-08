Средняя отпускная цена за 1 видеокарту достигла 1070 долларов

3 квартал 2021 года стал рекордным для NVIDIA с точки зрения отгрузки готовой продукции. Компании удалось увеличить производство на 25% всего за 12 месяцев, что позволило занять 83% рынка графических процессоров. Всего было отгружено 12.7 миллиона GPU на сумму 13.7 миллиарда долларов. Получается, что средняя цена одной видеокарты всего немного не дотянула до 1100 долларов. Это настоящий рекорд, ведь ещё недавно массовый покупатель ориентировался на бюджетные видеокарты, стоимость которых не дотягивала до 300 долларов. Нельзя сказать, что ребята из NVIDIA недовольны столь высоким доходом, но долговременные планы вынуждают идти на контакт с геймерами, поскольку именно они были и будут основными покупателями продукции компании.

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По словам представителей NVIDIA, дефицит полупроводников удастся решить к концу 2022 года. Кроме того, именно тогда ожидается переход Эфира на алгоритм работы Proof of Stake, что позволит остановить майнинг на видеокартах. Всем этим и многим другим проблемам 6 декабря уделила своё внимание Колетт Кресс, занимающая пост финансового директора NVIDIA. Она фактически бросила вызов майнерам, заявив о том, что они не смогут окончательно взломать защиту LHR на новых видеокартах. Кроме того, она рассказала о ценах на видеокарты, что требует дополнительного обсуждения.

Как мы уже писали выше, средняя отпускная цена за 1 графический чип в 3 квартале достигла 1100 долларов. Это беспокоит не только геймеров, но и экспертов, поэтому госпожа Колетт Кресс поспешила разъяснить свою позицию по этому вопросу. По её словам, NVIDIA только производит графические чипы и устанавливает на них рекомендованные цены. Всё остальное решают партнёры компании. Они в свою очередь сталкиваются не только с дефицитом графических чипов, но и с множеством других сложностей, связанных с отсутствием множества компонентов в поставках. Многие из них решают проблемы дефицита за счёт выкупа больших партий с высокой наценкой, что неминуемо приводит к росту цен. В данном случае NVIDIA не может требовать с партнёров снижения стоимости готовой продукции, поскольку немалую часть её составляют нетипичные расходы.

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Единственное, что может предпринять NVIDIA для снижения цен – это увеличить поставки. Насыщение рынка приведёт к стабилизации спроса. Видеокарт в рознице станет больше, а значит стоимость отдельно взятого GPU упадёт. Нужно признать, что все подобные заявления строятся на предположении, что майнеры будут оказывать минимальное влияние на рынок видеокарт. К сожалению, последние инициативы разработчиков Эфира не внушают оптимизма на этот счёт.