Dogecoin и Shiba Inu не вызывают доверия у экспертов и постепенно теряют рыночную долю и дешевеют

Несколько месяцев назад самой обсуждаемой темой стали мемные криптовалюты. Сотни тысяч людей говорили о том, как планировали купить несколько миллиардов монет Shiba Inu, но так и не решились этого сделать. Ну а на самом деле наиболее популярной криптовалютой был Dogecoin. Илон Маск сделал всё, чтобы первые держатели цифрового актива стали миллионерами. Поговаривали, что и сам Илон вложился в собачью криптовалюту, но доказать этот факт никому не удалось. Сложно даже подсчитать количество мемов, связанных с повышенным интересом основателя Tesla к скромному токену. Что любопытно, часто Илон Маск и сам с большим удовольствием публиковал на своей страничке в Twitter наиболее интересные шутки.

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Поскольку всё хорошее (или плохое) рано или поздно заканчивается, в какой-то момент Илон Маск переключился на другие дела, оставив держателей Dogecoin наедине со своими проблемами. Обратите внимание на график ниже. В мае мемный токен вплотную приблизился к отметке в 1 доллар, что позволило ему ворваться в четвёрку наиболее дорогих криптовалют. После обвала рынка держатели Dogecoin предпринимали несколько попыток расшевелить Илона Маска, но так и не смогли этого сделать, ведь с тех пор он выпустил всего несколько комментариев на эту тему, которые никак не относились к данной криптовалюте.

Сегодня Dogecoin принадлежит к классу медленно уходящих с рынка криптовалют. Крупные держатели давно получили свои сотни миллионов долларов, многие инвесторы вышли из игры с относительно небольшими потерями, а преданные фанаты Илона Маска продолжают держать монеты, надеясь вернуть потраченные на них деньги. А вообще Dogecoin немного напоминает Chia Coin. Обе выполнили поставленные перед ними задачи, обе не интересны трейдрам и инвесторам.

Точно такая же ситуация и с Shiba Inu. Эксперты уверены, что в ближайшие месяцы мемная криптовалюта рухнет, утащив с собой инвестиции обычных пользователей. Кто-то считает, что основателей подобных мошеннических активов в нормальном обществе стоило бы привлечь к ответственности. Возможно, в скором времени так и будет, ведь отдельные личности раздали несуществующие фантики, получив за них миллионы долларов, а теперь и вовсе могут исчезнуть в неизвестном направлении. Почитать больше на тему Shiba Inu можно в нашем материале. Основатели данного актива изо всех сил делают вид, что их монета кому-то интересна. Они всячески привлекают к ней своё внимание и даже планируют делать игры, использовав в качестве прообраза собственную серию NFT токенов Shibarium.

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Эксперты констатируют, что одна из проблем Dogecoin, которая, возможно, стала причиной резкого снижения интереса к ней со стороны Илона Маска – это высокая концентрация в руках ограниченного количества людей. Так, почти 42% всех монет принадлежит 10 держателям. Если перевести это в доллары – то эти десять человек сказочно разбогатели, ведь сегодня на их счетах чуть меньше 10 миллиардов долларов. А вот имён этих героев не знает никто.