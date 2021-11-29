В качестве главного консультанта был избран бывший вице-президент по технологиям Activision Уильям Дэвид Волк

Весной 2021 года мир узнал о существовании мемных криптовалют. Произошло это с лёгкой руки Илона Маска, объявившего Dogecoin самым перспективным активом на планете. Он то и дело заигрывал с читателями, называя всё больше причин для вложений в эту криптовалюту. Стоит признать, что действия Илона Маска имели огромный отклик в обществе, ведь Dogecoin не только вырвался в десятку самых дорогих криптовалют, но и потянул за собой остальные неизвестные токены. Пожалуй, сегодня самым громким цифровым активом остаётся Shiba Inu. Разработчики сделали всё, чтобы их детище ждал успех.

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Так, первым делом они отослали половину всех монет Виталику Бутерину, а после создали биржу, на которой торгуется на только Shiba Inu, но и десятки других криптовалют. Кроме того, там активно продвигается система на основе стейкигна, а воспользоваться подобным способом заработка поспешили держатели цифровых активов на миллиарды долларов. Всё это привело к тому, что в руки никому не известных людей, которым ещё десять лет назад дали бы срок за финансовые махинации, попали невероятные суммы денег. Что удивительно, разработчики Shiba Inu решили не только продолжать вкладываться в проект, но и планируют значительно расширить его за счёт новой крови.

В первую очередь было решено заключить договор с уже зарекомендовавшей себя игровой студией. Не исключено, что будет предпринята попытка создать студию с нуля, но пока это маловероятно. В качестве главного консультанта был нанят ранее исполнявший обязанности вице-президента по технологиям Activision Уильям Дэвид Волк. Выбор студии пока держится в секрете, но внутреннее игровое подразделение уже получило название Shiba Inu Games. Впрочем, надеяться на что-то серьёзное не приходится. Известно, что игры будут ориентированы на платформы Android и iOS, а вдохновляться планируют серией NFT токенов Shibarium.

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И вот здесь и кроется самое любопытное. Разработчики криптовалюты пишут, что доходы от продажи внутриигровых ценностей в приложении будут направлены на сжигание монет Shiba Inu. Это должно привести к увеличению спроса на криптовалюту и росту цен на доступные в продаже монеты. И без того дефляционный токен станет ещё привлекательнее для потенциальных инвесторов, число которых в последнее время перевалило за 1 миллион. Разработчики рисуют радужные перспективы, от ещё большего количества NFT, до возможности пассивного заработка благодаря покупке токенов. В данном случае стоит помнить, что падение Биткоина всегда оборачивается обрушением мемных криптовалют. Если вы планируете вложиться в Shiba Inu, учитывайте риски, ведь в любой момент все деньги могут сгореть, а на руках у вас останутся несколько виртуальных картинок.