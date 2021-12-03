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Компания Niantic выпустила обновление 1.191.0 для приложения Pokemon Go для iOS, позволяющее запускать игру с более высокой частотой кадров.

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Ранее частота кадров в Pokemon Go была ограничена 30 кадр/с на устройствах iOS, но теперь в меню дополнительных настроек появилась новая опция "Разблокировать родную частоту обновления вашего устройства для более высокого FPS", которая позволяет играть в игру с более высокой частотой кадров, то есть 120 кадр/с на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с дисплеями ProMotion и 60 кадр/с на других моделях.

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В официальном журнале изменений игры ничего не говорится о поддержке более высокой частоты кадров, но упоминаются "улучшения качества игры", а также содержится рекомендация пользователям обновиться с iOS 12, поскольку компания скоро прекратит поддержку этой версии ОС.

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