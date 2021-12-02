От Shiba Inu до Chia Coin – список аутсайдеров декабря 2021 года

Есть такая работа делать финансовые прогнозы. У кого-то это получается лучше, у других – хуже. Наиболее удачливые попадают в область зрения крупных аналитических компаний, что позволяет им занимать экспертные должности, выдавая на-гора те или иные предсказания. На самом деле после обретения определённого статуса аналитику вовсе не нужно давать правильные прогнозы, ведь его слова имеют значения только здесь и сейчас, а завтра может случиться что-угодно. Поскольку многим людям нужно знать хотя бы приблизительную картину завтрашнего дня, то остаётся только надеяться, что прогноз сбудется хотя бы отчасти. Недавно мы приводили мнение популярного блогера Серёги Солёного, назвавшего пять криптовалют, которые с высокой долей вероятности (по его мнению) могут подорожать в десятки раз. Почитать об этом можно в нашем материале, а сегодня мы рассмотрим 5 криптовалют, которые уже вскоре могут рухнуть.

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Shiba Inu. Мнение автора данного материала сходится не только с позицией экспертов РБК, но и известного американского брокера Джордана Белфорта, получившего прозвище «Волк с Уолл-стрит». Последний заявил, что Shiba Inu, Dogecoin и их аналоги не только в скором времени должны исчезнуть, но уже сегодня их создатели должны были бы попасть в тюрьму за финансовые мошенничества. Джордан категорически не советует вкладываться в мусорные активы и уверен, что вскоре они исчезнут, а их владельцы унесут в неизвестном направлении миллиарды долларов. В последнее время Shiba Inu сильно подешевела и не демонстрирует способности к росту.

Terra. В то время как многие криптовалюты дешевеют, Terra умудрилась подорожать в 10 раз за несколько месяцев. Её создатели активно продвигают актив, а рыночная капитализация растёт. Инвесторы считают криптовалюту перспективной, но в нашем списке это аутсайдер. Не спрашивайте почему, ведь эксперты РБК приводят неподтверждённые данные, которые основываются на ничего не значащих индексах.

Filecoin. Многие называют данный токен крупным разочарованием, ведь за последние месяцы он подешевел в 4 раза. Основатели проекта часто делают несоответствующие реальному положению заявления и слишком много на себя берут. Filecoin имеет один из самых необычных алгоритмов среди других криптовалют, но эксперты уверены, что сегодня токен переоценён. Возможно, когда разработчики предложат реальный план развития, ситуация с оценкой изменится.

Ethereum. Эксперты полагают, что сегодня Эфир слишком сильно подвержен воздействию Биткоина и может опускаться и подниматься вследствие внешних факторов. Это плохой показатель, хотя в долгосрочной перспективе Эфир и может принести прибыль, рассчитывать на эффективность краткосрочных вложений не приходится.

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Падающих активов много, но среди них особое положение занимает именно Chia Coin. Эту криптовалюту можно назвать символом 2021 года: мошенники делают большие деньги, тогда как обычные люди теряют последние копейки, пытаясь отыграться за прошлые поражения. Это замкнутый круг, выхода из которого просто нет. Что до Chia Coin, то за время своего недолгого существования токен умудрился пройти путь от самого популярного на планете до никому не нужного актива, опустившись в цене более чем в 10 раз.