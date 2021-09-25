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На Overclockers.Ru стартует голосование за лучшую игру тысячелетия: важно мнение каждого геймера

А какую игру вы считаете самой лучшей всех времён и народов? Если у вас есть хоть какое-то мнение на этот счёт, то мы ждём ваших предложений
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Многие из нас любят читать материалы о самых лучших гаджетах года, десятилетия или столетия. Что же, наш ресурс с моей лёгкой руки открывает серию материалов посвящённых лучшим из лучших. Главная задача соблюсти максимальную объективность, поэтому не удивляйтесь, если наши голосования будут отличаться от тех, что вы привыкли видеть. Я буду делать так, как всё это кажется верным мне, ну а тем, кого это не устраивает, я рекомендую отправиться на сайт IGN, где за титул самой лучшей игры всёх времён соревнуются The Legend of Zelda: Breath of the Wild и God of War 2018 года. На этом моменте многие обычно впадают в ступор, а некоторые даже начинают громко возвещаться или даже впадать в гнев.

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Выдохнули? Ну тогда продолжим. Первым делом мы с вами выясним лучшие игры последних пяти лет, одновременно выберем лидера последнего десятилетия и тут же дадим корону лучшей игре тысячелетия по версии Overclockers.Ru. Предлагаю не размениваться на отдельные жанры, поскольку в таком случае наше голосование затянется до весны. Возможно, в процессе подготовки материала, я придумаю ещё какую-то категорию для ну очень уж близких мне проектов, но пока на этом всё.

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Не обойдётся без особенностей. Дело в том, что есть игры, которые мы считаем действительно достойными и легендарными, а есть что называется фастфуд. Попробую объяснить проще: многие из вас провели сотни и даже тысячи часов в Counter-Strike или GTA, но не считают их и близко гениальными. Именно поэтому в голосовании будет две графы: первая – традиционная, где можно выбрать легендарные проекты. Вторая – это игры, в которых вы потратили больше всего времени.

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Если говорить обо мне, то таких игр несколько: Mortal Kombat 3, которая нещадно пощипала мои выпускные школьные годы. Heroes 3, которая потрепала меня во время учёбы в университете и Lineage II. Нужно признаться, что у меня весьма специфический характер. Если я поставил себе цель, то буду сидеть без устали до тех пор, пока не получу желаемого. Поэтому до тех пор, пока я не стал одним из лучших в Mortal Kombat 3 в нашем городе, то не успокоился, а после резко охладел к моему любимому Саб-Зиро. С Heroes 3 всё сложнее, ведь в какой-то момент она позволила мне улучшить финансовое благополучие в институтские годы.

Поясняю: у нас в городе один из круглосуточных игровых клубов проводил ночные состязания между всеми желающими. Собиралась команда из 4 человек, запускалась генерация случайной карты. Можно было выбрать замок и героя, а после в бой. Обычна игра длилась не больше 5 часов. Первый, кото проиграл, оплачивал  всех (наличие денег проверялось заранее). Второй вытаскивал из кармана половину денег, а оставшиеся два соревновались за эту сумму. Я уже не помню точно сколько, но знаю, что моя повышенная стипендия отличника в ВУЗе была в 2 раза ниже, чем выигрыш за один заход. Нужно сказать, что я никогда не проигрывал, а администратор следил за тем, чтобы другие участники не обменивались информацией и не помогали друг другу. Почти всегда я уходил победителем, но при худшем раскладе мне удавалось занять второе место. Играл я всегда за Оплот, а тактика моя заключалась в скорости. Может быть, я об этом когда-нибудь напишу, но пока мне лень.

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Что до Lineage II, то это настоящая дыра, которая вспоминается с ужасом. Вначале я играл на городских серверах, а после вместе со всеми переместился на официальный российский. Оттуда я уходил два раза: первый – когда получил максимальный уровень и стал героем сервера. После этого была передышка длиною в год. Когда я вернулся, моё снаряжение можно было с трудом назвать средним. После этого последовал ещё год гонки. В результате легендарное оружие и герой сервера. На этот раз я продал персонажа, оружие и массу других интересных вещиц. На тот момент мне удалось выручить ровно 2000 долларов. На самом деле было бы 3000, но 30% себе забирал доверенный посредник, без которого было опасно проворачивать подобные сделки, ведь разработчик преследовал продажу игровых ценностей и банил как продавца, так и покупателя. Так вот, все описанные выше игры сожгли годы моего времени, но я не считаю их лучшими и легендарными. Надеюсь, что посыл был понятен. 

Не то что бы я хотел сохранить беспристрастность, но лучше я пока не буду писать игры, которые считают лучшими в каждой из категорий. Давайте сделаем так: вы пишите комментарий такой формы:

Голосование:

  • Лучшая игра за 5 лет: ___________
  • Лучшая игра за 10 лет ___________
  • Лучшая игра тысячелетия _________

После этого я собираю игры в таблицу и оформляю голосование. Бредовые идеи сразу отметаются. Уж извините, но хозяин – барин. Старайтесь держать себя в руках, если не хотите участвовать в голосовании, то лучше проходите мимо. Увы, но среди наших читателей много тех, для кого сайт Overclockers.Ru является единственной отдушиной. Они заходят во все новости, устраивая затяжные баталии, оскорбляя и угрожая своим оппонентам. У вас есть шанс приобщиться к одному из наиболее беспристрастных голосований в Рунете. Никаких поблажек не будет, а каждый из вас может помочь ресурсу, ведь чем больший интерес вызовет проект в сообществе геймеров, тем более качественным станет контент. Что до меня, то после подведения итогов, я обязательно напишу три игры, которые заслуживают званий лучших по моему мнению. Ну и небольшой анонс: осенью-зимой будет аналогичное голосование по процессорам и видеокартам. Может быть, включим смартфоны, но это не точно.

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P.S. Мы же не позволим консольшикам победить и на этот раз? Логотип голосования сделаю к следующему разу, ну или предлагайте свои идеи, у нас почти демократия. 

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