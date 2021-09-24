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Zelot
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В последнее время на рынке криптовалют творится настоящая истерия. Вначале цифровое золото обрушилось ниже 40 000 долларов, что стало неприятным сюрпризом как для обычных держателей, так и для крупных трейдеров. Поскольку причин такого явления мы так и не узнали, то приходится верить тем, кто рисует замысловатые графики с никому не понятными цифрами. Через несколько дней небольшая передышка позволила Биткоину вернуться, но аналитики не успокоились, заявляя о нестабильности цифрового золота. Кто-то вещал, что пузырь скоро лопнет, а другие предлагали покупать Эфир. Обстановка накалялась, а истерия передавалась словно вирус. В итоге мы стали свидетелями нескольких необъяснимых фактов, когда лежавшие 9 лет в неактивном состоянии кошельки с Биткоинами ожили, а их владельцы вдруг вывели все монеты. Эксперты полагают, что перед нами бегство первых криптоинвесторов, но поскольку подтвердить или опровергнуть подобные заявления невозможно, приходится констатировать, что истина где-то рядом.

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В тот самый момент, когда Биткоин снова начал вставать с колен, а аналитики вновь заговорили о скором преодолении планки в 65 000 долларов, в дело вступил Народный банк Китая. Создаётся такое ощущение, что эти ребята ждали, когда цифровое золото встанет, чтобы дать ему мощный удар под дых. Как сообщается, с сегодняшнего дня абсолютно все переводы внутри страны с участием криптовалют приравниваются к финансовым преступлениям. Что это значит? Дело в том, что в Поднебесной оставалось много майнеров, которые спокойно добывали Эфир или другие альткоины у себя на кухне (на балконе, на даче, в подвале – нужное подчеркнуть). Все они не подпадали под закон о майнерах, поэтому оставались в тени.

Также в некоторых провинциях обитают крупные фермеры, скрывающиеся от правосудия. После изменения законодательства уже не важно сколько у вас видеокарт и каков их хешрейт. С 24 числа также запрещены абсолютно все попытки использовать биржи для хранения, покупки и продажи криптовалют. При этом всем подобным структурам указали на дверь, предупредив о последствиях в случае отказа от выполнения новых правил. Не сидит на месте и Государственный комитет по делам развития и реформ. Представители ведомства отметили, что майнинг потребляет неразумное количество энергии, его вклад в экономику Китая ничтожен, а вред для жителей страны превышает любую потенциальную выгоду. Отдельно отмечается, что Биткоин и ему подобные уже стали причиной потери денег у сотен тысяч людей, а риски обладания криптовалютой слишком высоки и неоправданны.

Как видите, дело запахло жареным. Удастся ли Биткоину встать после такого удара? Несомненно, ведь есть западные инвесторы, готовые нести в цифровые деньги и заработную плату и накопления на пенсию. На момент написания данного материала стоимость Биткоина стремительно снижается и уже приблизилась к отметке в 41 000 долларов. Что будет дальше мы увидим уже вечером.

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