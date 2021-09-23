Киты скупают Биткоины, Илон Маск начнёт продавать Tesla за Dogecoin, а доходы майнеров падают – РБК
Вчера криптовалюты кратковременно опускались до опасных показателей, когда Биткоин пробил 40 000 долларов, а Эфир обвалился до 2660 вечнозелёных. Казалось, что тенденция продолжится, что приведёт к обвалу рынка, но по необъяснимым причинам криптовалюты начали расти. На момент написания данного материала курс Биткоина подбирается к 44 тысячам, а Эфир вышел за границы 3100 долларов. Как обычно, никто не знает, что будет дальше, но это не так важно, ведь сегодня есть множество первоклассных слухов, поговорить о которых просто необходимо.
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В первую очередь аналитики BTC.com констатируют, что копать Биткоин становится невыгодно. Так, по сравнению с июлем, хешрейт поднялся до 19 трлн хешей, что на 31% выше, чем было два месяца назад. Это значит, что майнерам нужно либо докупить дорогостоящего оборудования, либо терпеть убытки. Многие фермеры заявляют, что в долларовом эквиваленте они ушли в большой плюс, ведь в июле цена цифрового золота была не такой высокой, как сегодня. На самом деле эти ребята лукавят, ведь многие из них не продают Биткоины, а значит в реальности к ним в кошелёк падает на 31% меньше.
И это далеко не все новости, ведь вчера Кит воспользовался обвалом для покупки Биткоинов. Сообщается, что есть кошелёк, на котором лежат 111 000 монет общей стоимостью 4.9 миллиарда долларов. Так вот, вчера его владелец добрал ещё немного монет на 13 миллионов долларов, когда Биткоин просел ниже 40 000 долларов. Раньше этот же Кит совершал крупные покупки на отметках 30 000 долларов и немного выше. Вот ещё новость по поводу Китов.
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Чуть позднее подоспели не менее важные новости. Инсайдеры сообщают, что уже скоро Tesla будет принимать Dogecoin для покупки автомобилей. Якобы, это связано с открытием соответствующего кошелька Robinhood. Здесь будет уместно добавить, что именно эту компанию называют владельцем 29% всех существующих Догикоинов. Это значит, что около 9 миллиардов из общей капитализации в 29.3 находятся в кармане основателя Robinhood. Что до слуха, то ни сам Илон Маск, ни представители Tesla комментариев не дают. Поскольку от Илона Маска можно ожидать абсолютно непредсказуемых поступков, то всё может оказаться правдой. Тем более, что ранее он сам говорил о желании принимать Dogecoin. Сегодня конъюнктура немного иная, но где бы был Илон Маск, если бы следовал правилам?
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