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В воскресенье Биткоин стабильно приближался к покорению 50 000 долларов. Всю прошлую неделю криптовалюты готовились к большому прорыву, а аналитики наперебой рассказывали все более фантастичные истории. Чего только стоят прогноз о пробитии планки в 65 000 долларов к концу года. Мы не говорим, что этого не случится, но на фоне очередного обрушения, подобный сценарий кажется всё более фантастичным. В понедельник Биткоин просел на 5000 долларов, что оказалось неприятным сюрпризом для трейдеров, а во вторник продолжил падение. В этот же момент Эфир потерял 500 долларов, остановившись в шаге от 3000 долларов. На момент написания данного материала криптовалюты торгуются на отметке, аналогичной вечерним за вторник, но ночью происходили куда более любопытные события, о которых стоит поговорить.

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Так, впервые с 5 августа Биткоин просел ниже 40 000 долларов, что стало шоковой терапией для трейдеров и рынка в целом. Рухнули все альткоины, а Эфир кратковременно зафиксировался на отметке 2661 доллар. Всё это отлично согласуется с заявлениями Питера Шиффа, занимающего пост гендиректора Euro Pacific Capital. Он не устаёт критиковать криптовалюты, отмечая, что сегодня на рынке криптовалют творится настоящий бардак, ведь 84 токена имеют цену выше 1 миллиарда долларов. При этом имена многих из основателей этих криптовалют никому не известны. Эти люди в какой-то момент получили сотни миллионов долларов, благодаря выпуску для себя любимых 90% от всех возможных монет.

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Несмотря на то, что эти факты общеизвестны, инвесторы не устают накачивать рынок деньгами, превращая его в гигантский пузырь. Уже вскоре предложения должны превысить спрос, что приведёт к настоящей катастрофе, которая затронет всех, от Биткоина до многих фиатных валют. Подобный сценарий вполне вероятен, но не обязателен. К примеру, год назад Питер Шифф уверял нас в том, что Биткоин никогда не сможет стать дороже 20 000 долларов, называя его непредсказуемым. Мало того, на заре своего появления, Биткоин уже привлекал внимание экспертов, а сам Питер Шифф как-то заявил, что инвестиции в Биткоин не имеют смысла.

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Когда детище Сатоши стоило 1000 долларов, Питер Шифф отметил, что будь у него лишние 10 000 долларов, он лучше купит немного золота, чем Биткоины. Питер сомневался, что криптовалюта продержится следующие несколько лет, ну а сегодня ведущий эксперт мог бы за каждую тысячу долларов получить +40 000 бонус. Всё это говорит только об одном: давать долговременные прогнозы относительно криптовалют крайне самонадеянно.