Будущее Биткоина вызывает опасения у экспертов

Многие популярные криптовалюты создавались командами разработчиком. Например, когда Виталик Бутерин придумал концепцию Эфириума, ему пришлось собрать несколько инвесторов и заинтересованных лиц, способствовавших выходу токена на рынок. Исключением, пожалуй, можно назвать Dogecoin, но здесь всё объясняется тем, что создатель криптовалюты использовал чужие наработки, а известность криптовалюты произошла по независящим от её разработчика факторам. Возвращаясь к Эфиру: Виталик Бутерин отдал инвесторам (немного взял себе) больше половины от всех монет, которые сгенерированы на текущий момент, а это, между прочим, сотни миллиардов долларов. Так вот, многие аналитики заявляют, что на ранних этапах развития Биткоина существовали инвесторы, вкладывающие свои личные средства в несколько кошельков (цифр, конечно же, нет), пытаясь показать, что криптовалюта интересна, что она покупается, а значит на неё стоит обратить своё внимание.

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К чему это всё? Дело в том, что эти самые первые инвесторы в последнее время оживились. Сообщается, что за последние месяцы уже три кошелька, стоимость каждого из которых составляет миллионы долларов, ожили. Летом неизвестный получил 26 миллионов долларов с кошелька, считавшегося мёртвым 9 лет. 21 сентября случилась аналогичная ситуация, а тайный герой получил больше 29 миллионов долларов. Ну а вчера один из первых инвесторов оживил кошелёк, лежавший без дела с 2012 года. В данном случае удалось вывести чуть больше 17 миллионов долларов.

Кто-то считает всё это случайным совпадением, другие – уверяют, что инвесторы потеряли веру в Биткоин. Именно так считают представители JPMorgan. Они уверены, что сегодня заметен чрезвычайно высокий интерес к Эфиру со стороны крупных институциональных инвесторов. Эти ребята ворочают миллиардами, а значит могут дать новый старт не только второй по популярности криптовалюте, но и всем проектам, которые на её основе создаются. В будущем это может привести к росту стоимости Эфира, поскольку, а уже сегодня фиксируется, что Биткоин развивается не так динамично, уступая по многим показателям конкурентам. Что любопытно, в настоящее время Эфир обеспечивает инвесторам более крупные заработки по сравнению с тем, что они могли бы получить от вкладов в Биткоин. Не все согласны с такой точкой зрения, ведь в мире криптовалют всё носит временный характер. А вообще есть мнение, согласно которому пузырь очень скоро лопнет, ведь в последнее время заметно давление со стороны различных стран, не желающих мириться с невозможностью контроля Биткоина.

А вообще, всё вышеуказанное может быть просто бесполезными россказнями и, что называется, высосано из пальца. Вот отличный пример того, что могло случиться: один из тех, кто купил Биткоины в 2021 году, всё это время находился в тюрьме (был в коме, улетал на Луну). Недавно он вышел на свободу, и теперь осознал, что неожиданно стал миллионером.