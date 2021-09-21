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Владелец вывел с неактивного 9 лет Биткоин-кошелька $29.5 миллиона увеличив вложения на 36 000%

Неизвестный владелец Биткоина разбогател спустя 9 лет инвестирования в Биткоин
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Аналитики отмечают, что больше 20% всех когда-либо добытых монет Биткоина не использовались последние 5 лет. Есть несколько мнений, что они собой представляют и кому принадлежат. Нужно понимать, что в зависимости от точки зрения меняется не только восприятие, но и оказывается сильное давление на рынок. Так, если предположить, что эти деньги навсегда заблокированы, то мы имеем очень даже неплохую ситуацию, когда тысячи первых владельцев потеряли доступ к своим кошелькам. В этом случае курс Биткоина должен расти, ведь фактически 3.7 миллиона монет окончательно и бесповоротно сожжены. Но есть и другая точка зрения.

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Аналитики полагают, что перед нами тысячи первых инвесторов, которые до сих пор верят в потенциал криптовалют. Что любопытно, иногда подобные кошельки приходят в действие. Так, 13 июня 740 монет были выведены с холодного кошелька, где благополучно хранились 9 лет. Их владелец купил монетки по 5 долларов, а продал за 26 миллионов. В мае 2012 за них было уплачено всего 3.7 тысячи долларов, а значит обладателю кошелька удалось увеличить свой капитал в 7 тысяч раз. Вы удивитесь, но в последующие несколько дней наблюдалось падение Биткоина, а аналитики полагают, что причина в негативной реакции рынка. Якобы, многие эксперты верят в то, что монеты вывел один из первых инвесторов, потерявший веру в криптовалюты. На самом деле всё это гадание на кофейной гуще, но два совпадения за несколько месяцев – это уж слишком.

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Сегодня утром в сети произошла ещё одна большая транзакция залежалых монет. Неизвестный пользователей вывел с холодного кошелька 616 Биткоинов, которые также пролежали там 9 лет и были куплены по 13 долларов за штучку. Сегодня утром удалось выручить за них 29.5 миллиона долларов, а значит держатель получил рост в 3600 раз или 36 000%. Читали сегодня наш материал на тему резкого падения цены на Биткоин? Не удивляйтесь, что аналитики так до сих пор и не могут назвать причин столь резкого обрушения.

Ещё раз отметим, что всё это гадания на кофейной гуще, но в этом деле кроме предположений и догадок ничего нет. Именно поэтому аналитики строят теории, пытаются их доказать, а любые совпадения таковыми не кажутся. Кто бы ни был этот таинственный человек, он предпочитает отмалчиваться, как это уже несколько раз происходило. Нам кажется, что если бы это был обычный пользователь, то он с большой вероятностью рассказал бы о находке потерянного кошелька в соцсетях. А может мы просто притягиваем факты.

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