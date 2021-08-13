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Хакеры научились майнить криптовалюту Monero с помощью удалённой установки Telegram

А вы уверены, что ваш Telegram не работает на майнеров?
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На заре своего появления вирусы просто мешали работе компьютера, выводя его из строя операционную систему, драйверы и любое другое программное обеспечение. В какой-то момент стало ясно, что на этом можно зарабатывать. С тех пор идёт противостояние между хаерами и теми, кто выпускает специализированное ПО для защиты компьютера. Сегодня спектр вирусных программ состоит из нескольких групп: в первую очередь это традиционные вымогатели, не пускающие вас в систему или даже шифрующие файлы. Кроме того, есть программы, анализирующие вашу систему на предмет привязанных кредитных карт и прочей ценной информации, которая позволяет снять живые деньги в ближайшем банкомате или получить под контроль аккаунт в популярной игре. В конце концов есть майнеры. 

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Последняя группа набирает популярность, поскольку позволяет зарабатывать что называется лёжа на диване. Пользователь единожды загружает на свой компьютер вредоносное ПО, а после система трудится на благо хакера, добывая криптовалюту. Жадные хакеры нагружают компьютер на полную, что приводит к быстрому обнаружению зловреда, а более рациональные оставляют пользователю большую часть ресурсов. Это значит, что ничего не ведающий владелец ПК может годами майнить виртуальную валюту и даже не знать об этом. 

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Чаще всего майнер можно подцепить вместе с непроверенным ПО, либо игрой, которые мы так любим скачивать с торрентов. За всё нужно платить, разница только в том, когда это случится: сразу всю сумму в Steam или частями хакеру. Вообще это всё теория, так как реальность куда более сурова. Как стало известно, группа хакеров научилась взламывать удалённые серверы Windows, располагающиеся в облаке Amazon Web Services. Ребята могли бы поднять громкий шум, отжимая у владельцев систем кредитные карты, но злоумышленники пошли другим путём. Вместо этого они просто устанавливают на компьютеры жертв легальное ПО Telegram. На самом деле в структуру программы внесены изменения, позволяющие майнить Monero на компьютерах, при этом многие антивирусы даже не фиксируют подобную деятельность.

По данным ребят из компании Splunk, занимающихся кибербезопасностью, впервые группа хакеров появилась в 2018 году, но имела более скромный род деятельности. Сегодня они активизировались, что ставит под угрозу огромное количество пользователей Windows. В качестве рекомендации советуют не игнорировать, если вдруг на вашем компьютере появится новое ПО, которые вы сами не устанавливали.

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