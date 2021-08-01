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Буквально вчера мы с вами мы изучали массовое появление видеокарт NVIDIA LHR в российских магазинах. Как и ожидалось, это привело к падению стоимости видеокарт. Пока говорить о возвращении к рекомендованным ценам преждевременно, ведь в последнее время снова шалит Эфир. Криптовалюты растут, а доходы майнеров бьют рекорды. Возможно, уже через полгода всё это окончится, а может и раньше, ведь сегодня у нас очень приятные новости. Прежде всего предлагаем посмотреть на скриншот магазина Ситилинк. Перед вами все доступные видеокарты серии GeForce RTX 3060 Ti. Нашли хоть одну, которая позволяет майнить криптовалюту? Нет, не удивляйтесь.

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Ещё в июне NVIDIA пообещала плавно вывести на рынок видеокарты с блокировкой хешрейта. Поскольку многие производители купили графические чипы впрок, то процесс существенно замедлился. Появление видеокарт серии LHR произошло во второй половине июля. Ну а сегодня мы можем констатировать, что видеокарты, на которых можно майнить, исчезают из продажи. Итак, в Ситилинк нет ни одной GeForce RTX 3060 Ti для майнеров. Что до GeForce RTX 3070, то здесь положение получше, ведь в наличии есть несколько дорогих моделей за 120 000 рублей, в то время как версии LHR стоят от 95 000. Разница огромная, а ведь речь идёт о приблизительно равных по производительности картах.

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Уходят из продажи и майнерские GeForce RTX 3080. В наличии несколько моделей за 170 000 и выше, что на 15-20 тысяч дороже тех, что получили блокировку хешрейта. Возможно, у майнеров остался последний шанс купить видеокарту для добычи Эфира. Если видеокарту не купить сегодня, то уже завтра её просто не будет в продаже. Очевидно, что для геймеров это лучшие новости за последние месяцы. Ни один майнер в здравом уме не будет покупать видеокарту за более чем 1000 долларов, которая ещё и не позволяет реализовать весь свой потенциал. Единственным выходом для фермеров будет обратить внимание на специализированные майнерские версии. Они отличаются от обычных отсутствием видеовыхода, что не позволяет их продать геймерам на вторичном рынке, ведь их невозможно подключить к монитору.

Специально для майнеров оставляем несколько ссылок. Вдруг им захочется купить парочку видеокарт. GeForce RTX 3070 производства Palit стоит 118 000 рублей и является самой дешёвой версией в своём классе без блокировки хешрейта. GeForce RTX 3080 от GIGABYTE стоит 168 000 рублей, что значительно дороже версий LHR. Чем быстрее майнеры раскупят последние модели, позволяющие добывать криптовалюту, тем быстрее цены пойдут вниз.

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