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Сегодня Эфир считается медленной и неповоротливой криптовалютой, которая даже близко не соответствует своему статусу. Всё дело в доверии инвесторов, ведь в финансовых вопросах очень часто на первое место выходит не способность актива генерировать прибыль и даже не его текущие показатели, а стабильность и умение противостоять ударам судьбы. Ну а в этом плане Эфир может поспорить даже с Биткоином, поскольку у последнего не было такой мощной истории в виде легендарного гуру Сатоши Накамото, исчезнувшего в неизвестном направлении и оставившего своё наследие команде энтузиастов.

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Несколько дней назад мы рассказывали о надвигающихся переменах в виде хардфорка London, который носит наименование EIP-1559, и взрыве «Бомбы сложности», или EIP 3554. Оба хардфорка направлены против майнеров, что бы там разработчики на этот счёт не писали. Первый снизит комиссии шахтёрам, что автоматом лишит бедолаг части прибыли, ну а второй просто ухудшит добычу, сделав её на 50% менее эффективной. Пока эксперты спорят о том, как всё это повлияет на цену Эфира, своё мнение решил высказать основатель криптовалюты Виталик Бутерин.

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По его словам, переход на алгоритм Proof-of-Stake состоится через полгода. Это так называемый Ethereum 2.0, который сделает майнинг бесполезным, поскольку выплаты будут осуществляться только тем, кто положит на депозит 32 монетки Эфира. Это так называемый стейкинг, который полностью копирует современную банковскую систему. Пожалуй, единственным отличием является то, что банк пусть и предлагает небольшой, но фиксированный процент, при этом называет его сразу, а здесь всё куда страннее. Так, на сегодня заблокированы миллиарды долларов в Эфире. После отправки монет в стейкинг их уже нельзя забрать. Мало того, никакого дохода владельцы монет не получают. Всё строится на доверии, что очень удивляет, ведь обычно крупный бизнес не делает опрометчивых шагов без знания условий вплоть до тех, что написаны тонким шрифтом на обратной стороне листа.

По словам Виталика Бутерина, даже после перехода на Ethereum 2.0 владельцы вкладов не смогут получить вознаграждение и забрать свои денежки. Им придётся ждать первого хардфорка, который пока не имеет ни названия, ни сроков появления. Что же, в данном случае обладателям столь ценных депозитов можно только пожелать удачи. Неясно, какие цели преследователи те, кто закидывал в стейкинг миллионы долларов, но пока об их возврате речь не идёт.