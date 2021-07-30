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Несколько недель назад в российскую розницу начали поступать видеокарты NVIDIA новой серии. Это так называемые LHR, которые получили урезанный на 50% показатель эффективности добычи в популярном алгоритме Ethereum. Поскольку они не отличаются от стандартных версий GeForce RTX 3000-й серии, то смысла в их покупке для майнеров нет. Это автоматически привело к снижению цен на продукцию с приставкой LHR на несколько десятков тысяч рублей. Что же, ситуация продолжает улучшаться, ведь количество подобных видеокарт растёт, а цены неминуемо опускаются.

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Сегодня мы предлагаем нашим читателям обратить внимание на несколько различных видеокарт, которые разнятся как по цене, так и по производительности. Наиболее перспективно выглядит GeForce RTX 3080 Ti. Модель, производства Palit обойдётся вам 150 000 рублей, предлагая почти максимальный уровень производительности. Быстрее только GeForce RTX 3090, но покупка последней кажется нецелесообразной, поскольку она ненамного производительнее в играх и предназначается для рабочих станций. Скидок почти нет, а цена неохотно просела на 10 000 рублей. По сравнению с падением июня – это может показаться несерьёзным. Вот только нужно понимать, что сегодня нет никаких предпосылок для резкого удешевления, а цены и дальше будут медленно опускаться, если не случится ничего экстраординарного.

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Бережливым геймерам рекомендуется к покупке GeForce RTX 3060 Ti. Данная модель способна обеспечить отличный уровень графики даже в разрешении 2К, что будет больше чем достаточно для большинства пользователей ПК. Стоит помнить, что это не бюджетная видеокарта, поэтому придётся докупить более производительный блок питания на 650 Вт и больше. Минимальная стоимость данной карты составляет 76 000 рублей, а скидка доходит до 15 000. Поскольку цены опускаются неохотно, можно прогнозировать, что в ближайшие месяцы вам не удастся купить GeForce RTX 3060 Ti дешевле 70 000.

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Если вы хотите ещё больше сэкономить, но не потерять доступ к самым современным играм, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3060. В данном случае у нас компромисс между большим количеством памяти и сильно урезанным графическим чипом. На стороне GeForce RTX 3060 выступает цена, ведь сегодня купить такую карту можно за 59 000 рублей. Учтите, что это версия LHR, которая не подходит для майнинга. Нельзя не отметить скидку в размере 13 000 рублей. Она стала возможно только благодаря расширению линейки LHR, и может снизиться ещё немного в обозримом будущем.