Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарты NVIDIA LHR вытесняют модели для майнеров из магазинов РФ, а цены продолжат опускаться

Ещё немного и майнерам вообще нечего будет покупать
[ ] для раздела Блоги
4
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несколько недель назад в российскую розницу начали поступать видеокарты NVIDIA новой серии. Это так называемые LHR, которые получили урезанный на 50% показатель эффективности добычи в популярном алгоритме Ethereum. Поскольку они не отличаются от стандартных версий GeForce RTX 3000-й серии, то смысла в их покупке для майнеров нет. Это автоматически привело к снижению цен на продукцию с приставкой LHR на несколько десятков тысяч рублей. Что же, ситуация продолжает улучшаться, ведь количество подобных видеокарт растёт, а цены неминуемо опускаются.

реклама

Сегодня мы предлагаем нашим читателям обратить внимание на несколько различных видеокарт, которые разнятся как по цене, так и по производительности. Наиболее перспективно выглядит GeForce RTX 3080 Ti. Модель, производства Palit обойдётся вам 150 000 рублей, предлагая почти максимальный уровень производительности. Быстрее только GeForce RTX 3090, но покупка последней кажется нецелесообразной, поскольку она ненамного производительнее в играх и предназначается для рабочих станций. Скидок почти нет, а цена неохотно просела на 10 000 рублей. По сравнению с падением июня – это может показаться несерьёзным. Вот только нужно понимать, что сегодня нет никаких предпосылок для резкого удешевления, а цены и дальше будут медленно опускаться, если не случится ничего экстраординарного.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Бережливым геймерам рекомендуется к покупке GeForce RTX 3060 Ti. Данная модель способна обеспечить отличный уровень графики даже в разрешении 2К, что будет больше чем достаточно для большинства пользователей ПК. Стоит помнить, что это не бюджетная видеокарта, поэтому придётся докупить более производительный блок питания на 650 Вт и больше. Минимальная стоимость данной карты составляет 76 000 рублей, а скидка доходит до 15 000. Поскольку цены опускаются неохотно, можно прогнозировать, что в ближайшие месяцы вам не удастся купить GeForce RTX 3060 Ti дешевле 70 000.

реклама

Если вы хотите ещё больше сэкономить, но не потерять доступ к самым современным играм, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3060. В данном случае у нас компромисс между большим количеством памяти и сильно урезанным графическим чипом. На стороне GeForce RTX 3060 выступает цена, ведь сегодня купить такую карту можно за 59 000 рублей. Учтите, что это версия LHR, которая не подходит для майнинга. Нельзя не отметить скидку в размере 13 000 рублей. Она стала возможно только благодаря расширению линейки LHR, и может снизиться ещё немного в обозримом будущем. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
21
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
9
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
59

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
24 июля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
43
Инвесторы массово выводят Bitcoin с биржи Binance
27
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
84
Microsoft выпустит не требовательную к железу лайт-версию Windows 11 - Windows CoreOS
13
Atomic Heart проиграла суд - показ всех трейлеров с песней «Музыка нас связала» запрещён
20
AMD придётся пожертвовать позициями в бюджетной части рынка процессоров
64
Возможен редизайн Windows 8.1
18
Обновленная моддерами Half-Life 2 и ее эпизоды скоро появятся в Steam
4
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
4
iOS 14 впервые портировали на Google Pixel 4 без потери функционала
7
Стабильная версия MIUI 12.5 доступна для 14 смартфонов Xiaomi
2
Инсайдер продемонстрировал дизайн сокета AMD AM5 с установленным процессором Ryzen 7000
46
Китайские майнеры подключают тысячи ферм в неделю, а хешрейт Биткоина вырос с 65 Eh/s до 100 Eh/s
5
Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов
10
NVIDIA и AMD могут обновить существующие линейки графических продуктов в начале следующего года
27
Переводчик серии книг про Ведьмака подаст на Netflix в суд
4
Xiaomi Mi Band X получит изогнутый дисплей на всё запястье без ремешка
2
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
25
King’s Bounty 2 ушла в печать и обзавелась системными требованиями
13
State of Decay 3 создают на базе Unreal Engine 5
7

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
128
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
106
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
30
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
29
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
4
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2

Сейчас обсуждают

Олег Поварницын
19:26
Лет через 7 поглядим сборочки на зионах и тредрипперах с такой памятью на китайских мамках (с чипсетом от десктопной) с Алика
Samsung планирует создать модули памяти DDR5 объемом 768 гигабайт
Твоя мамка
19:24
На сосоли пройду. Нк страшно
Инсайдер: Sony может отложить выход Horizon Forbidden West на следующий год
Ivan
19:20
Что это за игра такая? Ха
Фанат Sekiro Shadows Die Twice умудрился пройти игру с закрытыми глазами всего за 4,5 часа
EDDISON
19:19
полно по 65 в разных магазах
Видеокарты NVIDIA LHR вытесняют модели для майнеров из магазинов РФ, а цены продолжат опускаться
Станислав Станиславский
19:19
заглота
Видеокарты NVIDIA LHR вытесняют модели для майнеров из магазинов РФ, а цены продолжат опускаться
Renegade1979
19:18
Вообще саму игру туда ж. ПК версии пока не обещают вроде. Как выйдет, через 7 лет и будет лагать на rtx 8060
Инсайдер: Sony может отложить выход Horizon Forbidden West на следующий год
Майский Жук
19:17
представь, что ты хотел купить навоза, удобрить огород. Машина навоза стоила 5к в год, тебя это устраивало. Но тут в друг в моду вошло пожирать навоз, его стали подавать в лучших ресторанах города за ...
Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
Алексей Полянский
19:17
Цены сломались. Стока просят еще и за мсяй....
MSI продемонстрировала изображение нескольких материнских плат на базе чипсета X570S
Анатолий Молдаванов
19:14
А как тебе такое пшек? )(/! #}💫 не пиши. Всё на оборот.
Обычные видеокарты GeForce RTX 3080 в России уже стоят дешевле версий Lite Hash Rate
terenty79
19:14
codex тормоза тупые. они только примитивную защиту стима ломают, да и то с ошибками и глюками. Трансвестит намного более сообразительный и умелый во взломе.
Защита Chernobylite сломана - игра выложена на пиратских ресурсах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем