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Всю текущую неделю Биткоин скромно топтался на месте. После резкого роста до 40 000 долларов, первая криптовалюта остановилась и слегка покачивалась в разные стороны. Могло показаться, что нас ждёт очередная коррекция, что неминуемо должно было привести к снижению стоимости Биткоина, но сегодня утром криптовалюта зашевелилась. На момент написания данного материала она вплотную приблизилась к отметке 42 000 долларов, ну а Эфир тем временем подбирается к 2500 за одну монетку. Ясно, что такое положение дел не могло не сказаться на доходах маенйров, о чём мы сегодня и побеседуем.

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Полноценная ферма на 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносит своему владельцу 52.65 доллара в сутки. Это значит, что в месяц на таком оборудовании можно заработать 1580 долларов, ну а только лишь одна видеокарта обеспечивает прибыль в размере 197 долларов (14 500 рублей). Поскольку сегодня видеокарта GeForce RTX 3080 стоит около 150 000 рублей, то отбить вложения на ней можно за 10 месяцев. Это ещё не лучший показатель, но куда эффективнее, чем было в середине июля, когда майнинг приносил на 50% меньше прибыли.

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Куда интереснее положение с GeForce RTX 3060 Ti. 8 таких видеокарт приносят 34.78 доллара в сутки на ферму, или 1043 доллара в месяц. Это значит, что одна GeForce RTX 3060 Ti выдаёт 130 долларов (9500 рублей) за 24 часа беспрерывной работы. Купить такую карту в некоторых магазинах можно за 70 000 рублей, а значит вернуть вложения у вас получится за 7 месяцев.

В данном случае стоит учитывать, что мы можем быть только в начале пути очередного витка роста цен на криптовалюту. Вполне возможно, что уже завтра Эфир подорожает, что приведёт к увеличению доходности. В подобных ситуациях майнеры раскупают видеокарты, что плохо для геймеров, но хорошо для производителей, которым абсолютно всё равно, кому продавать свою продукцию. Кстати, есть все основания считать, что будущего у майнеров нет. Дело в том, что уже вскоре Эфир получит сразу два хардфорка, а через 6 месяцев перейдёт на новый алгоритм Proof-of-Stake. Он знаменует эру Ethereum 2.0, что может полностью остановить добычу криптовалюты на видеокартах. Есть мнение, что фермеры перейдут на другие криптовалюты. Ясно, что пока Виталик Бутерин не закроет перед майнерами дверь, они будут пытаться выжать всё со своих видеокарт.