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Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам

Видеокарты GeForce RTX 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам уже завтра
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Четвёртая волна распродаж в магазине DNS завершилась 24 июня. За это время руководство торговой площадки получило не только массу лояльных клиентов, но и провело огромную рекламную компанию, не потратив на неё ни копейки. В маркетинговой жилке им не откажешь. Всё обернулось просто отлично, ведь для привлечения внимания нужно было снизить на десяток видеокарт цены до минимальных, а остальные продавать с небольшой наценкой. Неясно, почему опыт DNS никто не перехватил. Видимо, мешает жадность, но дело даже не в этом, ведь уже завтра состоится пятая и финальная распродажа видеокарт.

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Если вы хотите поучаствовать в этом празднике жизни, то лучше заранее привязать свою карту к аккаунту. Это не даёт никаких гарантий, поскольку под давлением десятков тысяч геймеров сайт может просто упасть. Также стоит убедиться в наличии на счету денег на покупку, ведь будет обидно пройти всё до самого конца, но не досчитаться пары тысяч рублей. Цен пока нет, но руководство сообщает, что они будут примерно такими же, как во время четвёртой распродажи. И вот здесь у нас возникает закономерный вопрос: кому они нужны по таким ценам?

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На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
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Обратите внимание, что выше указаны цены на отдельные модели с четвёртой распродажи. Нашли GeForce RTX 3080 Ti производства Palit за 139 999 рублей? Молодцы, а теперь марш в наш материал, где данная карточка лежит в свободном доступе за 135 850. А ведь это далеко не финал истории. Дело в том, что на Авито наблюдается настоящая лихорадка. Перекупщики вынуждены снижать стоимость карточек, поскольку их никто не берёт. Нашли GeForce RTX 3070 Ti от той же Palit на четвёртой распродаже за 75 000 рублей? А что вы скажите на то, что эта карта несколько дней назад была доступна за 78 000 на Авито. Мало того, многие продавцы указывают, что брали её в DNS.

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Скорее всего никакого ажиотажа не будет. Несколько сотен пользователей набросятся на видеокарту от MSI за 58 000, а другие захотят получить GeForce RTX 3080 Ti производства GIGABYTE за 117 000. Мы будем следить за распродажей и обещаем порадовать вас итогами. Отметим, что даже в прошлый раз более дорогие и прокачанные модели никто не брал до вечера следующего дня. Кто знает, может их вообще не купили, но это не так важно. Представители DNS констатируют, что стоимость видеокарт сильно упала, а предложений стало больше. Именно поэтому проводить пятую распродажу по ценам четвёртой глупо. Но как будет на самом деле мы увидим уже завтра.


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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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Советую лучше купить долларов-евро, если деньги девать некуда, чем тратить их на эту ерунду и цирк.
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
DarkShaman
01:48
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