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Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты – GeForce 3080 со скидкой до 100 000 р

Видеокарты продолжают дешеветь в российских магазинах
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-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
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Судя по всему, майнеры окончательно разочаровались в криптовалюте. Сегодня мы изучали тему эффективности добычи Эфира на видеокарте GeForce RTX 3080. Как оказалось, вернуть вложения крайне сложно. При хорошем раскладе, вам потребуется 15 месяцев. Мы также слегка касались ближайших изменений в структуре Эфириума, что вызывает ещё больше опасений, а все надежды на нереальное богатство могут исчезнуть вместе с одним из хардфорков. Что плохо для майнера – хорошо для геймера. Так, можно констатировать, что цены на видеокарты снова упали, а некоторые за месяц опустились почти на 100 000 рублей.

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Начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Это отличная игровая видеокарта, получившая снижение эффективности в майнинге Эфира. В результате ожидаемый хешрейт снижен в два раза, что делает данную модель абсолютно бесполезной для добычи Эфира. Стоит учитывать, что именно это позволяет GeForce RTX 3070 Ti продаваться за 90 990 рублей, в то время как обычная версия без приставки «Ti» стоит гораздо дороже 100 000 рублей. Учитывайте, что последняя менее скоростная, а значит выгодна от покупки GeForce RTX 3070 Ti здесь и сейчас впечатляет. Пока цена данной видеокарты всё ещё далека от рекомендованной, но постоянно приближается к ней. Есть мнение, что цены выровняются к концу 2021 года, но пока это всего лишь мнение.

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GeForce RTX 3080 Ti – это самая быстрая пользовательская видеокарта на рынке. Учтите, что даже NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3090 в качестве рабочей станции, поэму говорить о ней как об игровой нецелесообразно. Поскольку GeForce RTX 3080 Ti также обладает аппаратной блокировкой майнинга, то и цена на неё упала гораздо быстрее, чем на версию без приставки «Ti». Сегодня видеокарту производства GIGABYTE можно купить за 155 тысяч рублей. Не ждите заводского разгона и суперэффективного охлаждения. Пусть это и флагман, но очень бюджетный флагман. Это не значит, что видеокарта не сможет справляться со своими задачами. Просто питать иллюзий относительно её оверклокерских возможностей не нужно.

Обратите внимание на Palit GamingPro. Согласно данным на ЯндексМаркете, видеокарта серии GeForce RTX 3080 ещё две недели назад стоила 237 тысяч рублей. Что же, сегодня в магазине Регард она доступна всего за 135 870 рублей. Особенно интересна данная карточка может быть майнерам. Будем надеяться, что несколько геймеров успеют её купить раньше, чем до неё доберутся фермеры. Все ссылки актуальны на момент написания материала: 6 часов вечера 17 июля.

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дефицит видеокарт был из за майнеров. Они по 20 штук видеокарт скупали по любой цене, хоть по 200к рублей. всё под ноль было раскуплено.Надо ждать когда на авито появятся.
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