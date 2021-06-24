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Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое

А вы ожидали чего-то другого? Очень зря
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15
-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
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Накал страстей вокруг распродажи видеокарт GeForce RTX 3080/3070 Ti в сети магазинов DNS нарастает. Вчера мы сообщали вам о скором старте. Что же он состоялся, а значит самое время подвести итоги. Но для начала коротко о том, что же случилось утром. Итак, вчера пользователь под ником FarQ оказался настолько добр, что выложил готовые конфигурации видеокарт, которые можно добавить в корзину ещё до начала продажи. Мы говорили, что это может не сработать, поскольку DNS такой ход точно не понравится. Так вот, рано утром баг полностью убрали. Возможности добавления видеокарт в корзину нет, а конфигурации обновили. Неясно, смогли уже добавившие в корзину им воспользоваться, или видеокарт из предыдущей конфигурации не было.

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Что любопытно, на этот раз ребята из DNS снова устроили перетасовку цен. Так, 58 тысяч стоила GeForce RTX 3070 Ti производства MSI, а вот самой дорогой оказалась модель от GIGABYTE. Обсуждать более дорогую RTX 3080 Ti нет смысла, так как стоимость большинства видеокарт там составляла 150-170 тысяч, что традиционно делало их интересными  ограниченному кругу лиц. Мы, как и тысячи страждущих, зашли на страничку нескольких видеокарт. В первые минуты большинство из них вообще не погружалось, выдавая какие-то ошибки. Поскольку нам было интересно изучить именно шанс покупки наиболее дешёвой версии, то мы зашли с мобильного телефона. Как оказалось, уже через 40 секунд она оказалась распродана.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-99 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

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Но мы не унывали. Когда на часах было 9:01, мы решили добавить в корзину модель за 175 тысяч рублей GeForce RTX 3080 Ti от GIGABYTE. Вы удивитесь, но она легла туда с невероятной лёгкостью, а вот несколько карточек RTX 3070 Ti за 75 и 83 тысячи напрочь отказывались добавляться. Постоянно выбивало гадкого гуся, который уносил видеокарту перекупщикам. Поскольку мы не собирались покупать видеокарту (пока хватает и GeForce RTX 2070 Super), то воспринимали всё с улыбкой, а вот в комментариях творилась настоящая война.


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Цены с третьей распродажи 

Цены с четвёртой распродажи 

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Проблема даже не в том, что корзина тормозила, что выбивала страница регистрации. Всё это мы неоднократно видели. На этот раз самый неприятный фокус был с ценами. Мы советуем вам сравнить их как следует, может быть, найдёт несколько отличий. Если коротко, то видеокарты стали дороже. Аппетиты ребят из DNS растут, а самых недорогих моделей становится всё меньше. По факту, их было несколько штук. Удачных покупок.

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владимир баранов
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пи..дун..ца включил , там небыло таких цен, от 75
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Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
shanghai100500
10:59
это называется здравый смысл амиго. поздравляю, ты перешел на новый уровень.
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
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