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Накал страстей вокруг распродажи видеокарт GeForce RTX 3080/3070 Ti в сети магазинов DNS нарастает. Вчера мы сообщали вам о скором старте. Что же он состоялся, а значит самое время подвести итоги. Но для начала коротко о том, что же случилось утром. Итак, вчера пользователь под ником FarQ оказался настолько добр, что выложил готовые конфигурации видеокарт, которые можно добавить в корзину ещё до начала продажи. Мы говорили, что это может не сработать, поскольку DNS такой ход точно не понравится. Так вот, рано утром баг полностью убрали. Возможности добавления видеокарт в корзину нет, а конфигурации обновили. Неясно, смогли уже добавившие в корзину им воспользоваться, или видеокарт из предыдущей конфигурации не было.

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Что любопытно, на этот раз ребята из DNS снова устроили перетасовку цен. Так, 58 тысяч стоила GeForce RTX 3070 Ti производства MSI, а вот самой дорогой оказалась модель от GIGABYTE. Обсуждать более дорогую RTX 3080 Ti нет смысла, так как стоимость большинства видеокарт там составляла 150-170 тысяч, что традиционно делало их интересными ограниченному кругу лиц. Мы, как и тысячи страждущих, зашли на страничку нескольких видеокарт. В первые минуты большинство из них вообще не погружалось, выдавая какие-то ошибки. Поскольку нам было интересно изучить именно шанс покупки наиболее дешёвой версии, то мы зашли с мобильного телефона. Как оказалось, уже через 40 секунд она оказалась распродана.

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Но мы не унывали. Когда на часах было 9:01, мы решили добавить в корзину модель за 175 тысяч рублей GeForce RTX 3080 Ti от GIGABYTE. Вы удивитесь, но она легла туда с невероятной лёгкостью, а вот несколько карточек RTX 3070 Ti за 75 и 83 тысячи напрочь отказывались добавляться. Постоянно выбивало гадкого гуся, который уносил видеокарту перекупщикам. Поскольку мы не собирались покупать видеокарту (пока хватает и GeForce RTX 2070 Super), то воспринимали всё с улыбкой, а вот в комментариях творилась настоящая война.





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Цены с третьей распродажи

Ц ены с четвёртой распродажи

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Проблема даже не в том, что корзина тормозила, что выбивала страница регистрации. Всё это мы неоднократно видели. На этот раз самый неприятный фокус был с ценами. Мы советуем вам сравнить их как следует, может быть, найдёт несколько отличий. Если коротко, то видеокарты стали дороже. Аппетиты ребят из DNS растут, а самых недорогих моделей становится всё меньше. По факту, их было несколько штук. Удачных покупок.