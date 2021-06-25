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Вчера наши читатели могли ознакомиться с тем, как обстояли дела во время четвёртой распродажи видеокарт GeForce RTX 3080/3070 Ti в DNS. Как и всегда, сайт подвисал, а система при попытке оформления сбрасывала заказ. Корзина не открывалась, а цены неприятно удивляли. На этот раз руководство торговой сети придумало интересную тактику: так, видеокарт по цене 58 тысяч было всего несколько экземпляров, поскольку уже через 50 секунд после начала распродажи ни одной из них не оказалось в наличии. А вот моделей стоимостью от 100 000 было куда больше.

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Точно то же относится и к флагманской GeForce RTX 3080 Ti. Модели за 117 тысяч окончились не начавшись. В итоге покупатели набросились на более дорогие предложения. Может показаться, что на фоне ажиотажа голодные геймеры купят даже GeForce RTX 3070 Ti за 105 000 рублей. Как оказалось, таковых не нашлось. Судя по всему, потребуются некоторые пояснения. Итак, ниже вы можете увидеть скриншот с распродажи. Все недорогие позиции распроданы, исключая две модели производства GIGABYTE за 100 000 и 105 000 рублей. Стоит понимать, что скриншот мы сделали в 12:30 ночи, ну а на момент написания материала GeForce RTX 3070 Ti AORUS MASTER за 104 999 уже в продаже не было. Комментаторы иронизируют, полагая, что DNS просто убрала видеокарту из продажи, поскольку по такой цене она никому не нужна.

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И снова внимание на скриншот. Он сделан в 15:00 25 июня. Как видите, желающих брать GeForce RTX 3080 Ti за 184 тысячи нет. Все, у кого были такие деньги, уже давно играют в Майнкрафт на максимальных настройках графики в разрешении 4К. А может покупатели больше не готовы платить 185 тысяч за видеокарту, рекомендованная цена которой стартует с 110 000? Будем надеяться, что это только начало. Скидки уже пришли на российский рынок. Познакомиться с ними можно в наших темах (тут и здесь).

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На самом деле не всё идеально. Видеокарты за 94 тысячи рублей в Регарде проданы. А ребята из Compeo поступили мягко скажем, нехорошо. Если ещё утром GeForce RTX 3070 Ti стоила у них 95 785 рублей, то сейчас цена поднялась до 110 370. Очевидно, что с таким подходом будет сложно выйти из кризиса. С одной стороны, магазины предлагают скидки, а после пытаются пропихнуть вместе с парочкой видеокарт за 58 тысяч, пару сотен за 100 000 рублей. Добро пожаловать в реальный мир.