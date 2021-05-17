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Вчера наши читатели могли ознакомиться с информацией о том, как верно подобрать процессор и оперативную память для добычи Chia Coin. Как оказалось, оптимальным выбором будут 8 ядер, а также 16 Гб. Одновременно с этим лучше запастись как минимум тремя жёсткими дисками на 10 Тб, что пусть и не гарантирует большого дохода, но точно позволит уйти в плюс уже через несколько месяцев. Сегодня в прессе появилась любопытная информация, которая проливает свет на внутреннюю кухню и Chia Coin.

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Все крупные криптовалюты включая Биткоин и Эфириум находятся в процессе активного майнинга. При этом есть настоящие гиганты, обладающие тысячами специализированных устройств для добычи. Вот только их число не превышает нескольких процентов от общей доли, а значит нет никого, кто бы мог оставаться единоличным управляющим всей сети. А вот с Chia Coin всё не так. Давайте посмотрим на график ниже, а после сделаем выводы.

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Для понимания картины: общее число блоков по кругу равно 10 000. Как видите, все фермеры вместе взятые занимают 4927 участков. Это чуть меньше половины, а вот один фермер контролирует 3326 участков от всей сети. Есть также и другие крупные фермы, но они не идут ни в какое сравнение с количеством жёстких дисков неизвестного героя. Важно понимать, что количество жёстких дисков, которые подключаются к сети, постоянно растёт. По данным Fast Technology, на сегодня все накопители вместе взятые имеют общую ёмкость в 5000 Пб (петабайт), что в 5 раз больше, чем было на начало мая.

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Будет логичным предположить, что этот один неизвестный фермер остаётся одним из самых крупных покупателей жёстких дисков на планете. Путём грубого деления можно выяснить, что в его владении находится около 1.6 Пб или 1 600 000 Гб. Если предположить, что средний жёсткий диск равен 10 Тб, то у фермера на руках лежит около 1600 накопителей. Это также значит, что этот майнер является держателем как минимум 30% всех добытых монет. Пока сеть не так велика, а количество добытых Chia равны 786 миллионам долларам (больше 200 у нашего фермера). Но стоит только монете подорожать в 4 раз, и в мире появится ещё один миллиардер.

Посмотрите на табличку выше, где подтверждаются все вышеизложенные данные. А вот ссылка на сайт, там есть много другой любопытной информации.