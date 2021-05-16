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Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга

Какой компьютер купить для эффективной добычи Chia Coin? Давайте разбираться
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3 мая состоялся листинг Chia Coin на нескольких биржах. Говорить о большом прорыве будет глупо, поскольку сами биржи оказались крайне сомнительными, уровень доверия к которым приближается к низким значениям. При этом, несмотря на прогнозы аналитиков, Chia Coin продолжает удерживать стабильно высокую цену. Фактически, за последние десять дней стоимость криптовалюты не изменилась, что уже неплохо. Пока Chia Coin не демонстрирует каких-то больших побед, ведь листинга на крупных биржах пока не было, но фермеры майнят, трейдеры проявляют активность, а инвесторы скупают дорогие монеты. А что ещё нужно?

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Если вы решили попытать счастья в добыче Chia Coin сегодня, то мы предлагаем вашему вниманию инструкцию от экспертов Tomshardware. Ребята проанализировали огромное количество информации и готовы рассказать об оптимальном железе, которое вам понадобиться для добычи. Если вы планируете покупать компьютер целиком, то лучше всего взять 8-ядерный процессор. Он позволит вам генерировать сразу 8 графиков в режиме реального времени, что значительно ускорит процесс заполнения жёсткого диска, а также увеличит ваши шансы на выигрыш уже сегодня.

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Поскольку для заполнения одного графика нужно 2 Гб ОЗУ, то количество оперативной памяти должно быть не меньше 16 Гб. Остальные параметры важны только в том случае, если у вас будет работать много жёстких дисков. На самом деле – это дорогое удовольствие, поэтому можно ограничиться тремя накопителями по 10 Гб, которые без проблем заработают на любой системе. Стоит учитывать, что один график формируется 8 часов, поэтому за сутки на 8-ядерном процессоре вы получите всего 24 графика. Если отталкиваться от 30 Тб свободного пространства, то ваша ферма выйдет на максимальную мощность за 11 дней. Давайте считать: 30 Тб – это 273 участка. Делим 273 на 24 и получаем чуть более 11 дней.

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Стоит понимать, что такая скорость актуальна только для жёстких дисков, но будет куда выше для твердотельных накопителей. По сути, можно поднять скорость построения графика в несколько раз (до четырёх дней на 30 Тб), если вооружиться скоростным SSD. Стоит понимать, что пользовательские накопители на 512 Гб умирают после перезаписи 200 Тб. Это значит, что использовать SSD небольшого объёма для этих целей нецелесообразно. Лучше вооружиться твердотельным накопителем на 1 Тб, количество TBW (количество полных перезаписей в терабайтах) в котором стартует с 300 и выше Тб.

Что до шанса на выигрыш, то здесь всё зависит от везения, ну а больше информации на эту тему читайте в источнике, где приводятся и другие полезные подсчёты.

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Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
Renegade1979
15:51
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ахахах
15:50
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