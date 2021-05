Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пожалуй, World of Tanks можно назвать одной из самых неоднозначных игр, созданных выходцами из постсоветского пространства. Танчики знают по всему миру, от Китая, до Европы и США, а такого успеха не было и нет ни у одного из проектов. Игра приносит немалые заработки, а разработчики постоянно выдают новый контент, назабывая про полировку движка. World of Tanks может похвастать армией преданных поклонников, которые заходят в неё в свободное время провести несколько боёв на любимой технике. И всё же, у игры немало ненавистников. Кто-то считает свою персону слишком важной и не желает опускаться до уровня World of Tanks. Мы могли бы их понять, если бы они не играли в PUBG или Fortnite. Другие – просто любят ругать всё своё, думая, что за границей и снег беле и геймплей забористее. Ну а некоторые даже сами не знают сути своих претензий.

Можно смело утверждать, что сегодня почти не осталось тех, кто не знает о существовании World of Tanks, а значит получить новых геймеров откровенно сложно. Информация верна для российских геймеров, а вот европейские и американские всё ещё плохо осведомлены о танковых баталиях. Именно на них нацелен выход игры в Steam, который состоялся совсем недавно. Удивительно, но и здесь нашлось множество любителей громко выражать свою позицию, ведь вместо слов благодарности комментаторы брызжут ненавистью и злобой, снизив рейтинг игры до 36% с преимущественно отрицательными отзывами.

Релиз действительно вызывает много вопросов. Проблема в том, что нет никакой возможности перенести свои сохранения из старого аккаунта в Steam. Кто и почему так решил, уже не важно, но дело обстоит именно так, а значит игра предназначается не для старых прожжённых танкистов, а для новичков. Как вы сами понимаете, таких мало, ведь пиковый онлайн с трудом превышает 3000 человек. Для сравнения, на всех официальных серверах через клиент на ПК на момент написания материала сидело 370 000 танкистов.

Кстати, недавно в магазине Epic Games Store стартовала раздача бонусного пакета для World of Warships стоимостью 25 долларов. Подарки не очень большие, но новичкам сойдёт. Повторяемся, новичков найти крайне сложно, а появление серии игр на крупных мировых площадках в первую очередь нацелено на платёжеспособных американских и европейских геймеров.