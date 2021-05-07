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Выход World of Tanks в Steam обернулся шквалом критики, а онлайн бьёт антирекорды

Теперь в Танчики можно поиграть даже в Steam, но не всем это нравится
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Пожалуй, World of Tanks можно назвать одной из самых неоднозначных игр, созданных выходцами из постсоветского пространства. Танчики знают по всему миру, от Китая, до Европы и США, а такого успеха не было и нет ни у одного из проектов. Игра приносит немалые заработки, а разработчики постоянно выдают новый контент, назабывая про полировку движка. World of Tanks может похвастать армией преданных поклонников, которые заходят в неё в свободное время  провести несколько боёв на любимой технике. И всё же, у игры немало ненавистников. Кто-то считает свою персону слишком важной и не желает опускаться до уровня World of Tanks. Мы могли бы их понять, если бы они не играли в PUBG или Fortnite. Другие – просто любят ругать всё своё, думая, что за границей и снег беле и геймплей забористее. Ну а некоторые даже сами не знают сути своих претензий. 

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Можно смело утверждать, что сегодня почти не осталось тех, кто не знает о существовании World of Tanks, а значит получить новых геймеров откровенно сложно. Информация верна для российских геймеров, а вот европейские и американские всё ещё плохо осведомлены о танковых баталиях. Именно на них нацелен выход игры в Steam, который состоялся совсем недавно. Удивительно, но и здесь нашлось множество любителей громко выражать свою позицию, ведь вместо слов благодарности комментаторы брызжут ненавистью и злобой, снизив рейтинг игры до 36% с преимущественно отрицательными отзывами. 

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Релиз действительно вызывает много вопросов. Проблема в том, что нет никакой возможности перенести свои сохранения из старого аккаунта в Steam. Кто и почему так решил, уже не важно, но дело обстоит именно так, а значит игра предназначается не для старых прожжённых танкистов, а для новичков. Как вы сами понимаете, таких мало, ведь пиковый онлайн с трудом превышает 3000 человек. Для сравнения, на всех официальных серверах через клиент на ПК на момент написания материала сидело 370 000 танкистов. 

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Кстати, недавно в магазине Epic Games Store стартовала раздача бонусного пакета для World of Warships стоимостью 25 долларов. Подарки не очень большие, но новичкам сойдёт. Повторяемся, новичков найти крайне сложно, а появление серии игр на крупных мировых площадках в первую очередь нацелено на платёжеспособных американских и европейских геймеров. 

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Priest
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Просто крик души обиженного... "И всё же, у игры немало ненавистников" Тут заглот прямо проецирует на себя. " Кто-то считает свою персону слишком важной и не желает опускаться до уровня World of Tank...
Выход World of Tanks в Steam обернулся шквалом критики, а онлайн бьёт антирекорды
VoidPtr
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