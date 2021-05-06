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В 2013 году Wargaming сделала попытку привлечь дополнительных геймеров за счёт игр, с абсолютно новым сеттингом. Кроме знаменитой World of Tanks, появились бои самолётов и кораблей. Если последняя ещё как-то вытягивает небольшой, но стабильный онлайн, то World of Warplanes растеряла своих поклонников ещё на старте. Что любопытно, общий онлайн так и не вырос и уже может никогда не достичь рекордов прошлых лет. Вполне возможно, что разработчикам этого и не нужно, ведь они вышли в электронные магазины, получив дополнительную рекламу и надеются на платёжеспособных иностранных геймеров.

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Ну а пока у всех фанатов World of Warships есть уникальный шанс забрать бонусы на 25 долларов. Давайте кратко перечислим все подарки от Wargaming, которые предлагаются под названием Exclusive Starter Pack в магазине Epic Games Store:

Dreadnought низкоуровневый линкор с мощным вооружением, который подходит для неторопливого выцеливания противников выше по уровню. На нём можно отлично фармить даже в неравных поединках. Как обычно, здесь есть улучённая прибыльность и +50% к опыту.

низкоуровневый линкор с мощным вооружением, который подходит для неторопливого выцеливания противников выше по уровню. На нём можно отлично фармить даже в неравных поединках. Как обычно, здесь есть улучённая прибыльность и +50% к опыту. Charleston представляет собой крейсер с высокой огневой мощью. Он поливает противника шквальным огнём и может похвастать немалым количеством жизни. Единственный минус – это невысокая скорость, но с такими характеристиками это и не нужно.

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Есть одна проблема: всё это доступно для новых аккаунтов. Это значит, что все активные геймеры не получат ничего. Однако, если вы долгое время раздумывали и хотели начать играть в кораблики, то лучшего шанса не будет. Может подарки и не особо крутые, но они позволят познать азы, а высокая прибыльность станет подспорьем на первых порах, пока вы ещё не освоили искусство морских сражений.

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Акция завершится 10 мая, что приятно, вам не нужно даже ничего скачивать, ведь достаточно только войти в свой аккаунт в Epic Games Store, где добавить игру себе в список покупок. После этого большой пак будет доступен в любое время без ограничений. Ссылка на официальную акцию здесь.