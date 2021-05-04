Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 104 актуальных аппарата 2017-2021 годов
Сегодня у нас самый настоящий подарок для всех владельцев смартфонов Xiaomi, ведь ещё никогда в одном материале не встречались сразу ссылки на 104 смартфона. Итак, 3 мая китайская компания выпустила финальную версию стабильной прошивки MIUI 12 для абсолютно всех телефонов, которые когда-либо были заявлены в качестве актуальных. Важно, что в перечне значатся даже те аппараты, которые официально потеряли поддержку. Например, Redmi 7A. Китайский производитель заявлял, что девайс слишком медленный, и новая прошивка может негативно повлиять на его работоспособность.
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Точно такая же ситуация с Mi 6X, Redmi Note 5 и другими аппаратами 2017 года. Отметим, что в данном материале есть ссылка только на исходный источник, где по каждому телефону в отдельности можно найти несколько разных прошивок. Обратите внимание, что в приоритете российская версия или европейская. Если таковых нет, скачивайте глобальную, ну а китайская лишь в том случае, если других нет.
Все телефоны доступны по ссылке. Обязательно читайте инструкцию, без неё вам будет сложно справиться с некоторыми особенностями установки той или иной версии. Это финальное стабильное обновление, при этом для большинства смартфонов оно последнее, поскольку сроки поддержки завершены, либо на носу выход MIUI 12.5, которая пока остаётся тёмной лошадкой. В любом случае для тех аппаратов, которые не получат более новых прошивок, это единственный шанс установить наиболее свежую MIUI 12.
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- Redmi 9 Prime [India]
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- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 9 4G [China]
- Mi Note 10
- Mi CC9
- Redmi K30 Pro
- Redmi 10X 4G
- Redmi 9C
- Mi 11
- Mi 8 Pro
- Redmi K30S
- Redmi Note 7 Pro
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- Mi 8 Explorer Edition
- Mi Mix 2S
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Mi 9T Pro
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 7S
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10 Pro
- POCO M3
- Redmi Note 9
- Mi 10
- POCO F2 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 8T
- Mi 9 SE
- Redmi 7
- Mi 9T
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K30 Ultra
- Mi Note 10 Lite Zoom
- Redmi 10X Pro
- Mi 6X
- POCO M2
- Mi 8
- Mi 10T Lite [Global]
- Redmi 8
- Redmi 9T [Global]
- Redmi Note 9T
- Mi 8 Lite
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi Max 3
- Redmi 9C
- Redmi Note 7
- Redmi Note 5
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 10X
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi Mix 2
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 9C NFC
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K40
- POCO C3
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 10i [India]
- Mi MIX Fold
- POCO X2
- Redmi K20
- Redmi Note 10
- Redmi 8A Dual
- Mi 10S
- Mi Mix 3
- Redmi 7A
- Redmi Note 8
- POCO F1
- Redmi 8A
- Mi 10 Ultra
- Mi Mix 3 5G
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi 9 Power [India]
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi 9 India
- Mi 9 Lite
- Mi CC9e
- Redmi Note 9 Pro Max [India]
- POCO F3 GT
- Mi 9
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9 Pro [India]
- POCO X3 Pro
- Mi 8 SE
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Lite 5G
- POCO F3
- Note 5 Pro
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