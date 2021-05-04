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Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 104 актуальных аппарата 2017-2021 годов

Самое время скачать новую версию MIUI 12 от 3 мая 2021 года
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Сегодня у нас самый настоящий подарок для всех владельцев смартфонов Xiaomi, ведь ещё никогда в одном материале не встречались сразу ссылки на 104 смартфона. Итак, 3 мая китайская компания выпустила финальную версию стабильной прошивки MIUI 12 для абсолютно всех телефонов, которые когда-либо были заявлены в качестве актуальных. Важно, что в перечне значатся даже те аппараты, которые официально потеряли поддержку. Например, Redmi 7A. Китайский производитель заявлял, что девайс слишком медленный, и новая прошивка может негативно повлиять на его работоспособность.

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Точно такая же ситуация с Mi 6X, Redmi Note 5 и другими аппаратами 2017 года. Отметим, что в данном материале есть ссылка только на исходный источник, где по каждому телефону в отдельности можно найти несколько разных прошивок. Обратите внимание, что в приоритете российская версия или европейская. Если таковых нет, скачивайте глобальную, ну а китайская лишь в том случае, если других нет. 

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Все телефоны доступны по ссылке. Обязательно читайте инструкцию, без неё вам будет сложно справиться с некоторыми особенностями установки той или иной версии. Это финальное стабильное обновление, при этом для большинства смартфонов оно последнее, поскольку сроки поддержки завершены, либо на носу выход MIUI 12.5, которая пока остаётся тёмной лошадкой. В любом случае для тех аппаратов, которые не получат более новых прошивок, это единственный шанс установить наиболее свежую MIUI 12.

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