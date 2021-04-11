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Сегодня всё больше компаний занимаются созданием собственных нейросетей. Машинам доверяют множество рутинных задач, включая общение с клиентами, работу в чатах и автоматизацию производственного цикла. Одновременно с этим растёт популярность облачных вычислений, а также создание продвинутых интеллектуальных систем, которые не будут ограничиваться только лишь примитивными задачами, но и смогут научиться «мыслить», как это делают люди. Достижение этой цели – это пока задача для ИИ следующих поколений, а пока все усилия разработчиков сосредоточены вокруг алгоритмов обучения.

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Поскольку процедура обучения сложна и требует огромной вычислительной мощи, в большинстве случаев используются видеокарты NVIDIA, а именно Tesla V100. Не так давно в продажу поступила более мощная A100, но в связи с дефицитом полупроводников, достать её весьма проблематично. По словам группы исследователей, работающих в инженерной школе Райса Брауна, сегодня компании тратят миллионы долларов впустую, ведь вместо разработки оптимального алгоритма, они продолжают создавать индивидуальный подход к обучению.

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Учёные решили доказать преимущество оптимизации, разработав алгоритм для процессоров Intel с поддержкой AVX512 и AVX512_BF16. Движок основан на C ++ OpenM и был протестирован в следующих приложениях: WikiLSHTC-325K, Amazon-670K и Text8. В эксперименте участвовал неназванный чип Cooper Lake, который оказался значительно быстрее мощнейшей видеокарты Tesla V100. Так, в первом тесте он показал производительность в 5 раза выше, во втором – почти в 8 раз, а в третьем – более чем в 15 раз.

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Исследователи уточняют, что речь шла об оптимизированном процессоре, в то время как штатный экземпляр способен показать прирост скорости до 11 раз по сравнению с Tesla V100. Ознакомиться с ходом эксперимента можно здесь. Итогом стал новый алгоритм, который не является универсальным, но способен расширить функции существующих процессоров уже сегодня. В условиях жёсткого дефицита такой шаг кажется логичным и осмысленным, ведь видеокарты не только дороже, но их ещё не найти в продаже.