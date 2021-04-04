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Известно, что лучше всего дела с доступом к видеокартам идут в Китае. Это объясняется большим количеством производственных мощностей, которые выпускают самые современные комплектующие и другую электронику. Мало того, ходят упорные слухи, что многие партнёры NVIDIA ведут себя мягко скажем нечистоплотно. Они поставляют майнерам целые партии готовой продукции, в то время как остальной мир томится от безнадёжного дефицита полупроводников.

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На этом фоне NVIDIA не так давно приняла решение начать дополнительный выпуск специализированных графических чипов, идущих под маркировкой CMP Х0X. До сих пор нет точной информации о количестве производимых чипов, а также о том, будут ли они доступны за пределами Китая. Если судить по последним новостям в прессе, то пока появление майнерских видеокарт в Европе маловероятно. Подтверждением этому может быть большая партия графических чипов, проданных крупному китайскому майнеру HUT 8. Возможно, немногим больше повезёт шахтёрам из Тайваня, ведь недавно стало известно об эксклюзивном контракте с компаниями Tongde и Boneng, имеющих мощности для производства видеокарт на острове.

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Судя по всему, выпуск шахтёрских видеокарт идёт полным ходом, поскольку на таможне Гонконга 3 апреля была задержана крупная партия из 300 единиц CMP 30HX. Попытка пересечь границу не удалась, а правительство старается не разглашать деталей. Конфискованный товар шёл без маркировки, а значит пока нет никакой возможности идентифицировать производителя, как и номер партии, по которым легко выяснить происхождение видеокарт. Сообщается, что перевозчики были задержаны, а груз уехал в неизвестном направлении.

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Отметим, что чаще всего в таких случаях судьба подобной продукции остаётся за кадром. Неясно, проводит ли полиция какие-либо аукционы, выставляя контрабандные лоты на продажу, или распределяет по избранным торговым сетям. В любом случае владельцы партии её больше не увидят. Что до засветившихся графических чипов, то они основаны на GPU TU116 и полностью идентичны GeForce GTX 1660 Super.

P.S. Уже после написания материала стали доступны подробности задержания. Так, контрабандисты представились инженерами, направляющимися на стройку в порт и могли беспрепятственно пройти мимо контроля если бы не выдали себя ярким светом и большой скоростью. Их действия представляли опасность для других катеров, что и привлекло внимание правоохранителей. При этом злоумышленники везли много другого ценного товара общей стоимостью 4 миллиона долларов.