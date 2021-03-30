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Несколько дней назад стало известно, что NVIDIA заключила контракт с крупной майнинговой компанией на поставку видеокарт на сумму 30 миллионов долларов. Точных данных о графических чипах нет, поэтому сложно судить, какое количество получит канадская HUT 8. Если считать по 500 долларов за карту, может выйти невероятная партия из 60 000 чипов. Сегодня на этот счёт появились ещё более любопытные подробности.

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Как оказалось, NVIDIA планирует отгружать майнерские видеокарты через партнёров: Colorful, и две компании из Тайваня: Tongde и Boneng. Это значит, что самостоятельно NVIDIA выпускать ничего не будет, а весь производственный цикл полностью ляжет на плечи партнёров. Судя по всему, это может значительно поднять цены на подобную продукцию, поскольку теперь появилась ещё одна заинтересованная сторона, которая несомненно хочет получить немалую прибыль.

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Известно, что основная линейка майнерских видеокарт CMP будет основана на GPU предыдущего поколения Turing (GTX 16ХХ и RTX 20ХХ). При этом флагманский продукт 90HX получит топовую матрицу от RTX 3090. Производитель уверяет, что поставки никак не повлияют на геймеров, ведь дли них используются совсем другие видеокарты. С первого взгляда кажется, что NVIDIA права, вот только графические чипы не имеют различий. Это значит, что несколько сотен тысяч видеокарт, которые поступят в руки майнерам (или больше) могли бы превратиться в игровые решения.

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Что ещё более любопытно, поставки видеокарт будут осуществляться в Китай, где распределяться среди тех, кто сделал заказ заранее. Это может значить только одно: все карты уйдут в Китай, в то время как обычные майнеры, которые надеялись на относительно недорогую цену, останутся с пустыми руками. Как обычно в таких ситуациях, видеокарты уже через пару недель появятся на европейском рынке, но куда дороже, поскольку чем больше в процессе продажи посредников, тем больше заплатить придётся конечному покупателю. Первые поставки стартуют уже в апреле.