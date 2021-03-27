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Сегодня принято обвинять в дефиците видеокарт в первую очередь майнеров. Якобы, шахтёры обладают безграничными запасами денег и готовы разбрасывать их так, словно флагманская GeForce RTX 3080 стоит не 230 000 рублей, а как минимум 30. Ясно, что в таких условиях соперничать с майнерами невозможно, поэтому многие предпочитают просто переждать. Если судить по последним новостям, то ожидание может затянуться на несколько лет, поскольку дефицит полупроводников только усиливается.

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На этом фоне NVIDIA продолжает уверять нас, что не отгружает майнерам видеокарты, а большинство позиций достаётся геймерам. В пример приводятся графики, а руководство компании просит не верить слухам, ведь все вокруг делают всё возможное, чтобы видеокарты попадали в руки геймеров. Сегодня появились любопытные новости, свидетельствующие, что делают не все и не всё. Давайте разбираться.

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Майнинговая компания HUT 8 занимает одно из ведущих мест по добыче Биткона в мире и постоянно расширяет свои мощности. На этот раз ребята решили диверсифицировать свой портфель, заявив о начале добыче альтернативных криптовалют. В первую очередь это будет Эфириум, а также некоторые другие альткоины, добыча которых осуществляется при помощи видеокарт. С этой целью HUT 8 покупает у NVIDIA неизвестное количество графических чипов на сумму 30 миллионов долларов. Даже если представить, что она такая карточка стоит 500 долларов (а прямые поставки обходятся дешевле), то выходит 60 000 штук. Неплохо?

Известно, что это будут специализированные майнерские видеокарты, которые лишены выхода на дисплей. Можно было бы заявить, что геймеры никак не пострадают, но ведь не будь подобных сделок, NVIDIA отправила бы эти GPU партнёрам, которые сделали бы для нас игровые видеокарты. Поставки графических чипов падают, а такие шаги не только не укрепляют рынок, но и расшатывают положение. Кстати, NVIDIA запланировала на 2021 год отгрузку майнерских видеокарт на 50 миллионов, а значит HUT 8 купила большую половину. Это также значит, что обычные майнеры, ожидавшие выхода подобных решений, останутся ни с чем, впрочем, как и геймеры.

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P.S. Сообщается, что отгрузка завершится в мае, а развертывание продлится до лета.