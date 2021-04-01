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На календаре 1 апреля 2035 года, и сегодня тот самый день, когда пришло время изучить первые скриншоты и сюжет новой The Witcher 6 от самой крупной игровой студии Солнечной системы CD Projekt BAD. Как вы помните, в 2025 году поляки с успехом выкупили обанкротившуюся Activision Blizzard, а уже в 2028 после очередного провала Grand Theft Auto 7 спасли умирающую Rockstar Games. Поскольку у ребят были большие долги, инвесторы заплатили CD Projekt BAD всего 2 Догикоина за поглощение. А вот с Electronic Arts и Ubisoft пришлось повозиться. Первая до недавнего времени неплохо зарабатывала на спортивных играх, но после того, как олимпийские игры были признаны нарушающими гендерное неравенство, интерес к FIFA и NHL сошёл на нет. Ubisoft удалось продержаться дольше, ведь очереди за Assassin’s Creed: Сonquest of Mars тянулись до самой Луны. Но давайте перейдём к слухам.

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Итак, первое, что нужно знать, в подарок к каждой коробке с игрой нам дадут древнюю видеокарту GeForce RTX 2080 Ti. Её можно прибить на стену, в качестве дизайнерского объекта, ведь после появления квантовых компьютеров в каждом доме потребность в графических чипах отпала. Неясно, с чем связано решение положить в коробку эту видеокарту, может быть всё из-за банкротства NVIDIA, которая в начале 10-летней эпидемии коронавируса выпустила по ошибке 10 миллионов подобных карт, продав их китайским майнерам.

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Также к нам попали детали сюжета новой игры. Если вы не хотите спойлеров, пропустите два следующих абзаца, а вообще перестаньте злоупотреблять машиной времени, это плохо сказывается на пищеварении. Сюжет The Witcher 6: Геральт просыпается в незнакомом месте. Вместо дряхлой Плотвы рядом стоит какое-то ржавое корыто. Поискав в кармане бездонных штанов карту, ведьмак обнаружил какую-то непонятную штуку. К счастью добрые люди объяснили ему, что это планшет и как им пользоваться. Пытаясь отыскать тех, кто вытащил его из постели, Геральт находит меч и крушит им всех подряд. На его удивление, сзади появляется полиция с гранатомётами, преследующая ведьмака. На помощь приходит Цири, которая изрядно повзрослела. Она спасает Геральта и они оба делают себе несколько аугментаций. Попутно герои вступают в кровопролитную войну с бандами, а после находят главного злодея. Им оказывается Лютик. В смертельной битве противник повержен, но просит прощения за свои проделки, виня во всём Золтана, который много лет спаивал его настойкой из одуванчиков. Злодей прощён, мир спасён, а троица отправляется в прошлое, где Регис на тайном заводе в Бухане разводит летучих мышей, пытаясь натравить на человечество страшную болезнь.

Разработчики обещают свободу выбора. Так, вы можете убить Лютика, став свободным бардом, или сесть на его место и править миром. Также можно использовать магические чары Цири, призвав сюда Трис Меригольд или Йеннифер. После этого героев ждёт пышная свадьба. Здесь всё отдаётся на усмотрение геймера. Для соблюдения гендерного и любого другого равенства разрешается вместо девушек призвать Ламберта или Эскеля. После этого можно создать свой клан из местных бомжей, наводя страх и почтение на всех горожан. В конце концов вообще можно не играть. Студия CD Projekt BAD предлагает пройти The Witcher 6 за вас. За отдельную плату можно докупить колонию марсианских дрожжей. После того как улетевший на Альфа Центавру Илон Маск объединил их с мозгом свиньи, эти черти стали ужасно умными. Единственная проблема состоит в том, что вам придётся за ними убирать мусор, поскольку зелёные твари много едят, но зато они обучены проходить все игры на самом сложном режиме с одного раза. А ещё они будут летать за вас за пивом на соседнюю космическую станцию.

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Инсайдеры просят не распространять эту информацию среди знакомых, поскольку данные слишком секретны и могут попасть не в те руки. В любом случае мы вам доверяем, а иначе ребята из CD Projekt BAD уже идут к вам!